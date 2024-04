Os chefes atendem à necessidade de velocidade de Mahomes: Kansas City negocia para prender Xavier Worthy

TOs Kansas City Chiefs negociaram no final do Draft da NFL de 2024 para garantir Texas wide receiver Xavier Worthy com o 28ª escolhacom a escolha, a defesa Campeões do Super Bowl estão adicionando outra arma dinâmica ao seu já potente arsenal ofensivo.

Patrick Mahomes quer copiar a maior conquista fora de campo de Travis Kelce

Mahomes não conseguiu conter sua empolgação

Patrick Mahomes, o Chefes quarterback estrela, não perdeu tempo em expressar seu entusiasmo pela mais nova adição ao time.

Levando para as redes sociais, Mahomes compartilhou seu entusiasmo com a perspectiva de lançar passes para o veloz Valioso na próxima temporada.

A postagem do quarterback em Xadornado com um rosto sorridente com emoji de óculos de sol e um emoji de velocista refletiam sua expectativa pela parceria com o veloz wideout.

A seleção de Worthy não apenas ressalta o Chefes compromisso em reforçar o ataque, mas também destaca a visão estratégica da equipe.

Com um incrível tempo de corrida de 40 jardas de 4,21 segundos, Valioso já gravou seu nome História combinada da NFLsuperando o recorde anterior estabelecido por John Ross.

Sua excepcional velocidade e habilidade de jogo fazem dele uma perspectiva tentadora para Mahomes e a Chefes ofensa.

Xavier Worthy aumenta as chances do Chiefs de uma terceira turfa no Super Bowl

Além de sua velocidade recorde, Worthy traz um histórico de sucesso em campo, tendo acumulado mais de 1.000 jardas de recepção durante sua gestão com o Longhorns do Texas.

Seus 26 touchdowns na carreira e habilidades explosivas de jogo o posicionam como uma ameaça formidável no Chefes corpo receptor.

Fãs e analistas já estão entusiasmados com a perspectiva de Mahomes conectando-se com o jogador mais rápido em História da NFL.

Digno potencial para se tornar um alvo principal para Mahomes adiciona outra dimensão ao plano de jogo ofensivo dos Chiefs, solidificando ainda mais seu status como Super Bowl contendores.

Como Valioso junta-se ao grupo de recebedores do Chiefs, ele entra em um cenário competitivo reforçado pela aquisição fora de temporada do Marquesa Marrom.

Depois de descobrir que seu sonho de jogar com o Chefes se tornaria realidade, Valioso comentou:

“Todo mundo sonha em jogar com Patrick Mahomes, um dos maiores QBs de todos os tempos.

para jogar para ele, todo mundo fala sobre isso, mas já faz algum tempo que venho dizendo que vou ser Chief. Agora que estou aqui é incrível.”

Sua vontade de contribuir para o Chefes busca pelo terceiro consecutivo Super Bowl o título reflete a mentalidade campeã do time e prepara o terreno para uma parceria eletrizante em campo.