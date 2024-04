Tele Chefes de Kansas City liguei Estádio Ponta de Flecha sua casa desde 1972. Estádio Kauffmanlogo ao lado, tem sido o Royals de Kansas City‘estádio em casa desde 1973. Mas as franquias robustas podem enfrentar a possibilidade de fazer as malas e se mudar nos próximos anos.

Isso porque os eleitores em Condado de Jackson na noite de terça-feira recusou um aumento de imposto sobre vendas que teria financiado grandes reformas para envelhecer Ponta de flecha – bem como uma estimativa totalmente nova para o futuro membros da realeza. Como tal, o futuro de ambas as equipes no centro da cidade Cidade de Kansas agora parece um pouco obscuro após o retumbante “não” ao financiamento público adicional para os seus estádios.

Eleitores ouviram alto e claro

Quase 60 por cento dos eleitores rejeitou uma medida que teria adicionado um imposto sobre vendas de 3/8 centavos para ajudar a pagar por uma proposta Renovação de US$ 800 milhões do Estádio Arrowhead. O Chefes já prometeram US$ 300 milhões em financiamento privado para o campo de 51 anos, que passou por três reformas anteriores

O novo imposto de 3/8 centavos estaria em vigor durante as próximas quatro décadas, a fim de pagar as reformas de Arrowhead, bem como uma nova estimativa para Bobby Witt Jr. e a realeza. Proprietário da equipe John Sherman insistiu que os Royals jogarão em outro lugar até 2030, e seu aluguel no Kauffman Stadium vai até 1º de janeiro de 2031. Os Chiefs estão sob o mesmo contrato, e os dois estádios combinados formam o Complexo Esportivo Truman – que, ao longo de sua história, viu o NFL equipe vence quatro Super Bowl campeonatos, incluindo três apenas nas últimas cinco temporadas. MLBRoyals ganhou o Série Mundial em 1985 e 2015, reivindicando o primeiro em Kauffman.

Onde os Chiefs vão jogar?

Os Chiefs têm várias opções à luz da proposta fracassada. Proprietário Clark Hunt poderia adicionar mais financiamento privado ao plano de renovação, a fim de aliviar a carga sobre os eleitores, ou apresentar uma medida diferente que teria mais chances de passar no teste do cheiro com os eleitores.

A última opção poderia ser movendo os Chiefs de Kansas City, Missouri inteiramente. A localização estratégica da cidade, na fronteira com Kansas poderia ver os campeões se mudarem para onde está o dinheiro público – nas proximidades Cidade de Kansas, Kansas, a cerca de 10 minutos de carro através da fronteira. Isto não seria inédito, visto que o Comandantes de Washington jogar no Campo dos Comandantes em Landover, Marylanda 20 minutos de carro da capital do país.