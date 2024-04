Os companheiros de equipe de LeBron James e Lakers estão cansados ​​de Darvin Ham há muito tempo

TA temporada regular está terminando com o Eliminatórias da NBA persistente e a apenas alguns dias de distância.

O Los Angeles Lakers terá que avançar através do Torneio Play-In após uma segunda temporada de altos e baixos sob o comando do técnico principal Presunto Darwin. Logo antes Lebron James participa de sua 17ª pós-temporada, sua equipe parece estar em plena disfunção.

De acordo com um relatório da Hoops Wire, James e seus companheiros queriam que o front office fazer uma mudança de coaching muito cedo nesta temporada.

Os jogadores do Lakers queriam que o assistente técnico Phil Handy substituísse Ham no início da temporada. No entanto, a dona de Los Angeles, Jeanie Buss, é fã de Ham e nunca pensou em demiti-lo do cargo de técnico. LeBron… ignorou Ham em muitas reuniões nesta temporada e, em vez disso, comunicou-se com Handy sobre o que o Lakers deveria executar.