Os Cowboys de Dak Prescott criticaram novamente: eles se encurralaram no próximo Draft da NFL

Aé o Draft da NFL surge no horizonte, Proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones se vê confrontado com vários problemas urgentes, desde negociações contratuais não resolvidas até lacunas cruciais na escalação. Com as apostas mais altas do que nunca, os holofotes se intensificam sobre Jones e seu front office enquanto exploram a agência livre e se preparam para fazer seleções essenciais no próximo rascunho.

Antigo Treinador do NC Central, Jordan Reid discutido em “Get Up” sobre a pressão crescente enfrentada Dak Prescottdo acampamento, sugerindo que a equipe inadvertidamente se encurralou com a maneira como lida com as negociações contratuais.

Dak Prescott é fortemente criticado por Donte Whitner

“Eles se encurralaram só porque não têm sido muito ativos ou nem um pouco ativos na agência livre”, Reid disse.

“Eles se encurralaram em um canto [by] ter que acertar muitas escolhas de draft nesta aula de draft. … Eu simplesmente não entendo a estratégia que eles tiveram nesta entressafra. Muita coisa depende do que eles farão no próximo Draft da NFL.”

Precisando lidar com incertezas

Com atores importantes como Prescott, CeeDee Lamb, Micah Parsons e o técnico Mike McCarthy ainda no limbo, a urgência de abordar estas incertezas iminentes atingiu um nível febril.

Armado com sete escolhas no Draft da NFL de 2024, incluindo três nas três primeiras rodadas, o Vaqueiros têm uma excelente oportunidade para atender às necessidades de sua escalação e traçar um caminho para o sucesso.

A distribuição de escolhas, que vai desde a 24ª seleção geral na primeira rodada até duas escolhas na sétima rodada, fornece um arsenal valioso para Jones e sua equipe para alavancar sua busca por reforço no elenco.