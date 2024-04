Os críticos criticam a cinebiografia de Amy Winehouse, ‘Back to Black’, mas Marisa Abela elogiou seu papel

Tele libera o Amy Winehouse filme biográfico ‘De volta ao preto’ ainda não foi aclamado pela crítica Marisa Abela – a atriz principal que interpreta Winehouse no filme – recebeu elogios.

O género biográfico está em plena expansão e isso não é surpresa, com os filmes a oferecerem uma perspectiva sobre a vida real de algumas das figuras mais icónicas e famosas do desporto, do espectáculo e do cinema.

Obras como ‘Bohemian Rhapsody’que conta a vida da estrela Queen Freddie Mercury, varreram o tabuleiro nos últimos anos, recebendo ótimas críticas do público e dos fãs.

Prova do sucesso desse tipo de filme é o fato de esse tipo de produção ter voltado a ter destaque, com projetos para os próximos anos como ‘Michael’, que terá como foco a vida do ícone pop Michael Jackson.

Mas pode ser que ‘Back to Black’, que deve ser lançado nas próximas semanas nas telonas, não esteja destinado a se juntar a algumas das melhores cinebiografias depois de receber críticas mistas dos críticos de cinema.

A história se concentra em A ascensão de Winehouse ao topo da música britânica e seu período turbulento no palco. Seu estilo jazzístico, que resultou em sucessos populares como ‘Valerie’ e ‘Back to Black’, fez dela uma das cantoras mais reconhecidas do mundo.

Mas sua vida foi tragicamente interrompida após uma batalha contra o vício em drogas e ela morreu aos 27 anoscom a causa oficial da morte listada como intoxicação alcoólica.

Críticas duras da mídia



A história de Winehouse tem tudo para ser um sucesso, pois o artista não levou uma vida fácil. Mas a verdade é que os críticos não têm sido particularmente lisonjeiros nas suas observações, apesar de concordarem que Abela fez um ótimo trabalho no papel da cantora.

Embora ainda faltem algumas semanas para o seu lançamento oficial, vários jornais e especialistas puderam ver prévias do filme, que no momento tem apenas uma Avaliação de 52 por cento no Rotten TomatoeS.

Outros sites como o Screen Daily apontam que a obra não é o esperado, comentando que se trata de “uma pálida releitura do Adega história”, frase também ecoada pelo The Sun, que afirma que é até “uma versão Disney de O declínio de Amy“.

No entanto, os críticos oferecem algum consolo ao destacar o papel do protagonista principal Abelaelogiando sua presença de palco e como ela transmite os sentimentos da cantora.