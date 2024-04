Os Dallas Cowboys estão ‘all in’ para o Draft da NFL de 2024, diz Jerry Jones

Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, deu uma conferência de imprensa antes o Draft da NFL de 2024, no qual a equipe Lone Star tem a 24ª escolha na primeira rodada.

O Draft acontecerá nesta quinta-feira, 25 de abril, em Detroite em Palavras de Jones, os Cowboys tentarão voltar a voar alto com os reforços eles podem assinar, relatou a Sports Illustrated.

As constantes críticas aos Cowboys na atual free agency

Dallas foi criticado por despejar talentos como Tyron Smith e Tony Pollard em outras equipes e por não anunciar extensões de contrato esperadas para o quarterback Dak Prescott e o recebedor CeeDee Lamb.

Os fãs leais e sofredores dos Cowboys sentem que seu time está sendo esquecido, enquanto o resto dos times da NFL estão agindo por meio de agência gratuita, levando ao descontentamento generalizado.

Após a dolorosa eliminação nos playoffs em casa contra o Green Bay Packers, Jones, principal responsável pelas movimentações do elenco, tentou defender sua estratégia dias antes do Draft.

“Estamos muito orgulhosos desta escalação. Nos sentimos muito, muito bem com a promessa desta escalação para esta temporada. Nos sentimos muito bem com quem temos sido na agência gratuita. Estamos todos dentro”, disse Jones, que gerou inúmeras perguntas.

“Todos concordamos com a chegada destes jovens. Todos concordamos com este projecto”, disse Jones, numa mensagem simples e convincente de Jones que não deixa nada aberto à interpretação.

A chegada mais importante do time foi assinar com o linebacker Eric Kendricks um contrato de 1 ano no valor de US$ 3 milhões.