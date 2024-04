Os Falcons e Eagles estão envolvidos em sérios esquemas de adulteração. Que punição eles podem esperar?

Tele NFL está chegando ao fim em suas investigações sobre supostas adulterações por parte do Falcões de Atlanta e Filadélfia Eaglescom possíveis penalidades de escolha no draft se aproximando para ambas as equipes.

ESPN Adam Schefter informou que o Falcões poderia enfrentar uma punição mais severa se fosse considerado culpado de adulterar o quarterback Primos Kirk antes de contratá-lo nesta entressafra. Espera-se que a ação disciplinar, provavelmente envolvendo escolhas de draft, seja mais significativa para o Falcões, Schefter enfatizou.

De acordo com Mike Florio de Conversa sobre futebol profissionalo NFL investigação sobre o Falcões foi abrangente, focando se Primos forneceu à equipe informações médicas antes do período legal de adulteração ou teve contato inadmissível com oficiais da equipe.

Primosque assinou recentemente com o Falcõesreconheceu falar com Atlanta treinador esportivo principal antes do início do ano da liga. Este movimento pode ser visto como uma tentativa do Falcões coletar informações médicas sobre Primos, que está se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles. No entanto, se violar as regras da liga, poderá trazer consequências graves para a equipe.

Os Eagles também enfrentam possível punição

Enquanto isso, o Águias são acusados ​​de violar regras de adulteração em sua busca pelo running back Saquon Barkley. Estado de Penn treinador Jaime Franklin reivindiquei aquilo Águias Director Geral Howie Roseman falei com Barkley antes do início do ano da liga, uma alegação tanto do Águias e Barkley negar, afirmando que Roseman só falei com Barkley’s agente.

Adulteração de violações no NFL são raros, mas podem resultar em penalidades severas, como visto no Golfinhos de Miami caso. O Golfinhos foram privados de uma escolha de primeira rodada em 2023 e de uma escolha de terceira rodada em 2024 por adulteração Tom Brady e Sean Payton ao longo de vários anos. Embora as situações sejam diferentes, não seria surpreendente se o Falcões e Águias enfrentará perdas significativas na escolha do draft se for considerado culpado.