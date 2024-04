Os fãs dos Cowboys reagem aos rumores do retorno de Ezekiel Elliott com comentários maldosos “seria mais que estúpido”

EZekiel Elliott e o Dallas Cowboys estão considerando negociações, já que seus interesses estão se alinhando mais uma vez para a próxima temporada 2024-25, no entanto, os fãs não reagiram positivamente ao retorno de Zeke a Dallas.

As reações dos fãs de Dallas ao possível retorno de Zeke

Dak Prescott’s comemora ano novo com churrasco

De acordo com a ESPN, ambas as partes estão abertas a negociações, mas tal reunião e potencial acordo ainda não foram confirmados, depois que Elliott fez parte do New England Patriots na temporada anterior da NFL, devido a uma lesão de Rhamondre Stevenson que abriu as portas para o ex-Cowboy.

Elliott terminou a temporada de 2023 com 642 jardas em 184 corridas e três touchdowns, ao mesmo tempo em que adicionou 313 jardas em 51 recepções e mais dois touchdowns.

Assim que surgiu a notícia de que o retorno de Zeke aos Cowboys era uma possibilidade, os fãs leais do time Lone Star reagiram com opiniões divergentes sobre o assunto, que, em sua maioria, falam sobre a baixa produtividade de Elliott nos últimos anos.

Um fã comentou: “Nossa, ele está cozinhando como um ovo de Páscoa”. Enquanto outras respostas foram do lado oposto de uma surpresa agradável.

“Só não entendo nada que esta organização está fazendo fora da temporada. Os cowboys dispensaram Zeke há dois anos porque não havia banda de rodagem nos pneus. Agora eles querem trazê-lo de volta? Maluco!”

Enquanto outro fã foi mais severo ao observar que, “Na verdade, seria mais do que estúpido, já que ele está acabado, e é exatamente por isso que, cada vez mais burro, Jerry e Stephen provavelmente farão isso”

Elliott foi selecionado por Dallas no Draft da NFL de 2016 como a quarta escolha geral. Ele jogou sete temporadas com os Cowboys e foi o melhor rusher da liga em dois de seus primeiros três anos na NFL.

Em seus oito anos como profissional, ele totalizou 8.904 jardas e 71 touchdowns, além de 356 recepções para 2.649 jardas e 14 touchdowns.