Os filhos de Diddy e Nicki Minaj sob escrutínio depois que detalhes da festa luxuosa ressurgem

Ta investigação federal em torno Sean ”Diddy” Pentes continua a aprofundar-se, com cada vez mais camadas surgindo à medida que novas informações surgem – ou à medida que fotos antigas ressurgem nas redes sociais.

Isto está no centro de uma nova controvérsia enfrentada Justino e Pentes Cristãos, dois dos filhos de Diddy. Imagens da década de 2010 estão voltando para assombrar os irmãos – e aqueles que mantinham associações com o Pentes família ao longo dos anos.

Filhas de P Diddy de férias com o filho de LeBron James em meio a investigação do rapperTwitter

Nicki compareceu à festa de aniversário de Justin Combs

Uma foto redescoberta de Nicki Minaj comparecer à festa de 16 anos de Justin Combs mergulhou o rapper em água quente. Justin, agora com 30 anos, enfrenta acusações de que ajudou Sean encobrir um tiroteio em 2022 em Os anjos – e ele foi detido brevemente enquanto as autoridades federais invadiam a casa de Diddy O casa no mês passado.

Em sua festa de 16 anos, Justin é visto usando uma coroa incrustada de joias e sentado em um “trono” em um clube em Nova Iorquecom Minaj – seu encontro não oficial – ao seu lado. Justino e cristão cada um recebeu carros de $ 300.000 antes de saberem dirigir, e o primeiro já havia indicado que não se voltaria contra seu pai se as coisas caíssem.

”Meu pai é meu melhor amigo – ele me incentiva a ser maior‘, disse Justin.

Os filhos de Diddy

Justin e Christian estão dois dos sete filhos de Diddy com quatro mulheres. Justin é o segundo mais velho atrás Quincyque Diddy adotou durante seu relacionamento com a falecida modelo Kim Porter.

Christian, 25 anos, atende pelo apelido ”Rei Pentes” e enfrenta acusações de agressão sexual decorrentes de um incidente em um iate de propriedade de Diddy durante um Véspera de Ano Novo festa em dezembro de 2022. Christian produziu um single # 1 com Kodak preto no início daquele ano, ”Não consigo parar, não vou parar.”

Os outros filhos de Diddy incluem a filha de 17 anos Chancegêmeos de 17 anos D’Lila e Jessiee um ano de idade Amo Sean.