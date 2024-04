Os icônicos shorts usados ​​​​pela luta de Muhammad Ali foram leiloados, os lances iniciais chocaram o mundo

EUuma impressionante reviravolta nos acontecimentos, de Muhammad Ali lendários shorts usados ​​em lutas do histórico Emoção em Manila luta contra Joe Frazier estão em leilão e os lances já atingiram níveis de cair o queixo.

Estes icônicos baús brancos, adornados com detalhes em preto, foram assinados pelo lenda do boxe ele mesmo e espera-se que alcance entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões em Sotheby’s.

O Emoção em Manilaa terceira e última luta do épico Ali-Frazier trilogia, aconteceu em 1º de outubro de 1975, nas Filipinas. A luta, que Todos famosamente descrito como “o mais perto que ele chegou da morte”, foi uma batalha brutal que levou ambos os lutadores ao seu limite.

Depois de 14 rodadas cansativas, Frazier treinador, Eddie Futchtomou a difícil decisão de retirar seu lutador antes do round final, entregando Todos a vitória em uma das maiores lutas da história do boxe.

O leilão terminará em 12 de abril

A importância desses curtas não pode ser exagerada. Eles são um símbolo de Ali confiança e crença em si mesmo, evidenciada pela escolha de usar shorts brancos, cor frequentemente associada à vitória. A listagem em Sotheby’s descreve os shorts como Ali“cartão telefônico”, um símbolo de sua autoconfiança e determinação inabaláveis.

O leilão destes curtas históricos começou em 27 de março e terminará em 12 de abril. Embora já exista uma licitação de US$ 3,8 milhõesa reserva ainda não foi cumprida, indicando que o preço final de venda poderá ser ainda maior.

As honras não param para Ali

Além dessas notícias emocionantes sobre leilões, Todos também será introduzido postumamente no WWEClasse Hall da Fama de 2024. A cerimônia acontecerá durante Wrestlemania 40 fim de semana na Filadélfia, homenageando Ali contribuições para o entretenimento esportivo, incluindo sua aparição memorável como árbitro convidado especial na luta principal do primeiro Wrestlemania.

de Muhammad Ali legado continua a inspirar e cativar o público em todo o mundo, e esses shorts icônicos são um lembrete tangível de seu incrível impacto no mundo dos esportes.