Os Kansas City Chiefs poderiam considerar este veterano como um substituto para Rashee Rice na pior das hipóteses

To acidente de carro envolvendo Arroz Rashee deixou o Chefes de Kansas City enfrentando uma situação desafiadora. Enquanto o incidente ainda está sob investigação, o treinador principal Andy Reid pode já estar considerando alternativas no caso Arroz não está disponível para a temporada de 2023. Alguns analistas acreditam saber quem é o Chefes O plano B poderia ser.

Em 30 de março, Arroz tornou-se o principal suspeito de um incidente de atropelamento em Dallas, Texas. O novato estava dirigindo um Lamborghini que se envolveu em um acidente com outros quatro veículos, segundo a polícia local.

Embora nenhuma acusação tenha sido apresentada ainda, Arroz poderia potencialmente enfrentar julgamento. Se for condenado, o Chefes receptor pode ser condenado a até 10 anos de prisão.

Diante deste cenário, Reid e a equipe não pode esperar e deve aproveitar as semanas restantes de agência gratuita para encontrar um substituto para Arroz. É aqui que Tyler Boyd entra.

Boyd como substituto de Rice

Tyler Boyd está entrando em seu nono ano como profissional. Selecionado na segunda rodada do Draft 2016, o Universidade de Pittsburgh graduado passou toda a sua carreira com o Cincinnati Bengalsque lhe permitiu entrar no free agency nesta entressafra.

Embora 2023 não tenha sido seu melhor ano, ele conseguiu 67 passes para 667 jardas e dois touchdowns. Em sua carreira ele acumulou 513 capturas 6.000 jardase 31 touchdowns.

Boyd pode não ser a opção mais jovem em agência livre, mas pode servir como uma alternativa sólida para Mahomes e um backup confiável para tight end Travis Kelce. Adquirindo Boyd provavelmente custaria um prêmio, mas poderia ser um investimento que valeria a pena se o pior cenário para Arroz se materializa.

Outras opções de Reid

Se Reid e coordenador ofensivo Mateus Nagy decidir não prosseguir Boyd, a alternativa seria selecionar um receptor no draft de 2024. Até agora, os analistas acreditam que estão inclinados a selecionar uma defesa, com o cornerback Ennis Rakestraw Jr. sendo o principal candidato.

Deveria o Chefes optar por um receptor, suas principais escolhas-Marvin Harrison Jr., Malik Naberse Roma Odunze– provavelmente estaria fora de alcance, já que eles têm a 32ª escolha este ano.

Sem uma negociação para adquirir qualquer um dos três principais receptores, o Chefes provavelmente escolheria entre Brian Thomas Jr., Adonai Mitchellou Ladd McConkeydesde que ainda estejam disponíveis.

Arroz o caso ainda não foi resolvido, mas Chefes ainda têm tempo para resolver a questão e evitar quaisquer potenciais obstáculos à consecução de uma tripla turfa sem precedentes, que permanece ao seu alcance.