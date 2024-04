Os motivos ocultos de Meghan Markle para lançar uma edição limitada do primeiro produto American Riviera Orchard

Tele lança Pomar da Riviera Americana (ARO), Meghan Markle marca de estilo de vida, deixou mais perguntas do que respostas. Mesmo agora, após a revelação do seu primeiro produto, os especialistas em relações públicas continuam a especular sobre o significado de cada passo que o Duquesa de Sussex leva com seu novo negócio.

Embora Meghan lançamento suave ARO em meados de março, a marca revelou seu primeiro produto ainda na última segunda-feira: uma geléia de morango em edição limitada. Embora tenha sido o seu primeiro produto, a marca não fez qualquer anúncio, nem fez qualquer publicidade.

O primeiro lote do referido produto destinava-se a 50 influenciadoresvários deles amigos íntimos do Duquesa. Markle até se encarregou de entregar pessoalmente os potes de geléia. Entre os poucos destinatários do novo produto estão os estilistas Tracy Robbins e Delfina Blaquieresposa de Príncipe Harry amigo próximo Nacho Figueras.

As possíveis razões de Meghan

As razões para o lançamento de uma edição limitada do seu primeiro produto são a última causa de debate em torno Príncipe Harry esposa. Entre eles, o especialista em relações públicas Megan Boyle especulou que poderia ser parte de uma estratégia para criar demanda e interesse do público.

“A sugestão de que a geléia só foi enviada para 50 pessoas cria demanda e interesse”, Boyle explicado para Express.co.uk. “Pode ter sido um lançamento discreto, mas se alinha perfeitamente com a abordagem mais suave e caseira daqueles celebridades na extremidade receptora”, indicou o especialista.

Boyle considerou que Markle deve ter pensado muito bem em quem receberia o pote, “E a numeração individual mostra que é uma edição limitada, mas também não deixa as pessoas desanimadas.”

Meghan entregou os potes sozinha

O especialista observou, “Se você olhar atentamente para os potes de Pomar da Riviera Americana jam, você verá os números dos lotes, com 50 no total sendo produzidos.” De acordo com Boyleisso sugere que o produto foi adquirido em Montecito, onde o Duque e Duquesa de Sussex residir.

“Dados os números limitados e Meghan distribuindo os potes ela mesma, é altamente provável que Meghan adquirimos a geléia em Montecito e a produzimos manualmente para que os destinatários se sentissem especiais e considerados”, Boyle explicou.

Enquanto fãs e inimigos continuam a especular sobre as menores ações dela, Meghan está avançando com seus planos para Pomar da Riviera Americana. O perfil dela no Instagram já tem 599.000 seguidorese apesar de alguns contratempos, seu site oficial continua a atrair o interesse do público.