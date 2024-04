Os proprietários mais ricos da NFL podem surpreendê-lo: quão ricos são Jerry Jones e a família Hunt?

Ta recente venda do Denver Broncos por US$ 4,65 bilhões a um grupo de investidores liderado por Rob Walton destacou o imenso poder econômico dos proprietários da NFL. Embora alguns deles estejam entre as pessoas mais ricas dos EUA, há algumas surpresas na classificação.

É interessante notar que alguns dos proprietários das equipas pioneiras da liga estão entre os menos ricos. Por exemplo, o patrimônio líquido de Mike Brownproprietário do Cincinnati Bengalsgira em torno de US$ 925 milhões, segundo estimativas do Rede de futebol profissional local na rede Internet. De forma similar, Arte Rooney II (Pittsburgh Steelers) tem um patrimônio líquido de US$ 1,2 bilhão, Virgínia Halas McCaskey (Ursos de Chicago) e Zygi Wilf (Minnesota Vikings) valem US$ 1,3 bilhão cada.

A segunda camada de proprietários

Um nível acima estão os empresários que acumularam fortunas em outras indústrias antes de se voltarem para o NFL no final do século passado. Um exemplo é Roberto Kraftproprietário do Patriotas da Nova Inglaterracujo patrimônio líquido é de US$ 11,1 bilhões. Kraft fez sua fortuna inicial no negócio de papel e embalagens antes de adquirir o Patriotas em 1994 por US$ 172 milhões.

Outra figura notável é Jerry Jonesproprietário do Dallas Cowboys. Jones já era um empresário petrolífero de sucesso quando adquiriu a Vaqueiros em 1989 por US$ 140 milhões. Atualmente, o polêmico proprietário do chamado “Time da América” tem um patrimônio líquido de US$ 13,8 bilhões.

Os proprietários mais ricos

Classificado em terceiro lugar entre os proprietários de equipes mais ricos está David Tepper do Carolina Panteras, com um patrimônio líquido de US$ 20,6 bilhões. Apesar do Chefes de Kansas City popularidade, Clark Hunt e sua família está em segundo lugar, com um patrimônio líquido de US$ 24,8 bilhões.

Surpreendentemente, o proprietário mais rico é Rob Waltono herdeiro do Wal-Mart Império. Walton adquiriu o Broncos junto com sua irmã Carrie Walton Penner e seu marido Greg Pennere um número ou acionistas menores. Walton o patrimônio líquido é quase o triplo do Caçar família, com impressionantes US$ 77,4 bilhões.