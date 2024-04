Os tweets de Páscoa de Travis Kelce causam uma tempestade: o que o namorado de Taylor Swift fez?

Travis Kelce causou confusão com os cristãos ao zombar da morte de Jesus Cristo… 14 anos atrás, como um tweet excluído pelo Chefes de Kansas City‘tight end ressurge na internet. O que Taylor Swift pense nisso?

O jogador de futebol de 34 anos recentemente se tornou viral por seus antigos tweets, mas naquela ocasião ele se saiu melhor, pois parecia ser uma personalidade adorável, mas um tanto vaga.

A nova estrela dos Eagles tenta convencer Jason Kelce a jogar mais uma temporada na NFLTwitter

No entanto, tudo poderia ser diferente agora, pois ele corre o risco de perturbar católicos e evangélicos com outra explosão do passado no Twitter, agora conhecido como X.com. Elon Muské compra. Desta vez, ele desrespeitou a figura-chave do Cristianismo ao zombar de sua morte, aproximadamente em 33 DC.

“Feliz Páscoa a todos!!!,” Kelce postado na plataforma em abril de 2010, com cerca de 20 anos. “#grite a Jesus por levar um para o time… haha.”

Esta é uma referência à crucificação de Jesus depois que ele foi condenado à morte por Pôncio Pilatos na Judéia, uma parte do Império Romano que hoje é o atual Israel. Quando o filho de Deus morreu, disse-se que ele deu a vida para absolver a raça humana de qualquer pecado.

Usuários do Twitter reagem à piada de Kelce

Infelizmente para Kelcesua piada alegre de 14 anos atrás parece ter perdido alguns fãs e até mesmo sua namorada, Taylor Swiftconseguiu ser arrastado para a tempestade.

O Cristianismo é a religião mais seguida no mundo e nos Estados Unidos da América, com aproximadamente 63 por cento dos 332 milhões de habitantes do país identificando-se como membros da fé monotética em 2021.

Um usuário disse: “Quando Trunfo vence em novembro e Taylor Swift foge do país… Espero que ela traga seu namorado vendedor de vacinas com ela.”

Enquanto um segundo comentou: “Não se preocupe. Ainda vou gritar para Jesus. Confie em mim. Ele não se importa com o quão famoso você é.”

Um terceiro acrescentou: “Que classe e tradição Travis Kelce é, assim como a namorada dele.”

E um quarto escreveu, desta vez em sua defesa: “Não gosto do cara, não gosto de futebol, não gosto Rápido ou nada disso, mas isso foi há 14 anos. Certamente há algo mais para ficar chateado.”

Kelce reagiu ao surgimento da polêmica excluindo a postagem na popular plataforma de mídia social, embora a postagem ainda seja visível em alguns contextos.