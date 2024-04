Os únicos três empregos que sobreviverão à inteligência artificial, segundo Bill Gates

Cuando falamos sobre tecnologia e avanços nesse campo, o nome Bill Gates é um dos primeiros que vem à mente por ter sido cofundador do Windows. Tudo o que ele diz parece ser levado em consideração por muitas pessoas especializadas na área. É por isso que as suas últimas declarações sobre a inteligência artificial, uma tecnologia que entrou em cena com grande força e promete mudar as coisas tal como as conhecemos, foram particularmente impressionantes.

Gates é claro quanto a este último aspecto, prevendo um futuro próximo dominado pela IA, embora acredite que haverá alguns empregos que irão “sobreviver” a este tipo de tecnologia. Pelo menos é o que comentou no último post do seu blog ‘Gates Notes’, onde nos últimos meses publicou vários posts dedicados exclusivamente às ferramentas de inteligência artificial, analisando as suas virtudes e também os seus possíveis riscos.

Na verdade, um desses riscos é precisamente que a inteligência artificial acabe por substituir os humanos em muitos empregos, o que levaria à destruição de empregos, algo que o Fórum Monetário Internacional já previu, afirmando que até 2025, 60% dos empregos serão ser afetado de alguma forma pela IA.

Os três empregos “imunes” para Bill Gates

O cofundador do Windows tem certeza de que as ferramentas de inteligência artificial permitirão que muitos trabalhos e processos sejam automatizados, mas ele não está particularmente pessimista sobre como essas ferramentas podem afetar as pessoas, acreditando que elas realmente ajudarão em muitas áreas.

No entanto, defende que num futuro próximo existirão apenas três empregos que serão “imunes” à IA, afirmando que os únicos que irão “resistir” a esta nova onda de tecnologia serão os empregos relacionados com a energia, os relacionados com a biologia. cargos e todos os profissionais especializados no design e operação das próprias ferramentas de IA. O empresário acredita que, pela natureza das três áreas, serão as únicas onde o ser humano não será substituível.