Os Yankees acrescentam ao seu bullpen o primo de Kirk Cousins, Jake, depois de negociar por ele do White Sox

Tele O New York Yankees começou a temporada da melhor maneira possível, começando em 2024 com um 4 a 0 após golear o rival Houston Astros na estrada, com boas atuações no geralprincipalmente de Juan Soto, que impressionou com seu bastão e com sua defesa muito melhorada, chegando em momentos decisivos de ambos os lados.

Mostrando seu compromisso com a melhoria contínua, os Yankees procuram ativamente reforçar sua equipe, particularmente seu bullpen. No domingo, relatórios confirmaram que eles haviam negociado com o Chicago White Sox para o apaziguador destro Jake Cousins, um movimento que poderia fortalecer significativamente seu bullpen.

Jake Cousins ​​não conseguiu se firmar nos Majors, começando a temporada na Triple-A com o White Sox, mas agora terá uma chance com o New York Yankees. Nesta segunda-feira, foi anunciado que eles o adicionariam ao elenco ativo antes da série contra o Arizona Diamondbacks.

Os Yankees contrataram LHP Tanner Tully para abrir uma vaga para Cousins ​​​​no elenco de 40 jogadores.

Primo de Kirk Cousins

Cousins ​​​​é mais conhecido por ser primo do quarterback e Pro-Bowler Kirk Cousins, que recentemente assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 180 milhões com o Atlanta Falcons.

Jack Cousins ​​​​acertou 52,2 entradas no nível da Liga Principal nas últimas três temporadas com o Milwaukee Brewers. Ele pode potencialmente se tornar um braço sólido para qualquer time das grandes ligas, tendo um ERA+ de 137 em sua carreira. No entanto, lesões o impediram de ser um jogador regular da MLB.