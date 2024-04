Outro boxeador profissional desaprova luta de Mike Tyson contra Jake Paul: ‘É perigoso’

Aao lado das múltiplas opiniões do Mike Tyson x Jake Paul luta que vem no dia 20 de julho, a do boxeador britânico David Allen é tão contundente quanto a grande maioria deles. Aos 58 anos, Mike Tyson enfrentará um jovem boxeador que atualmente está no auge, apesar de não ser considerado profissional. O próprio Tyson recentemente continuou Notícias da raposa para falar sobre seu campo de treinamento e como isso será tratado como uma verdadeira luta de boxe. Apesar do evento não ser sancionado como luta profissional, serão aplicadas as mesmas regras de caso. Assim que os dois entrarem no ringue, apenas o destino ditará o que acontecerá com qualquer um deles.

Os perigos de Mike Tyson lutar na sua idade são bastante simples. Qualquer pessoa com mais de 50 anos deve ter muito cuidado para não sofrer pancadas na cabeça. Muito menos levar socos na cara repetidamente. Especialistas forenses profissionais já avaliaram esse assunto e todos concluíram que a vida de Mike Tyson está em perigo real. O boxeador britânico Dave Allen disse o seguinte no talkSPORT: “No que diz respeito à luta entre Mike Tyson e Jake Paul, acho que é perigoso. Mike Tyson é um dos maiores pesos pesados ​​que já existiram, mas aos 58 anos de idade, ele não deveria ser atingido. Jake Paul é um homem jovem, está em forma e acabou sendo um boxeador profissional meio decente. Então, para mim, é perigoso e não deveria estar acontecendo. “

Mike Tyson poderia sair dessa luta?

Existem apenas algumas razões Mike Tyson desistiria deste evento antes de 20 de julho. Talvez o mais óbvio seja qualquer tipo de lesão grave que Tyson sofra durante o campo de treinamento que antecedeu este evento. Essa seria a principal razão pela qual ele provavelmente desistiria. Outros motivos potenciais são um assunto pessoal ou outro tipo de condição médica que Tyson sofreria perto da data do desabafo. Mas, por enquanto, ambos os lados parecem determinados a entrar nesse círculo e provar que o mundo está errado. Tyson parecia farto de tantas pessoas lhe dizendo quantos anos ele tinha.