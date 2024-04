Owen Wilson rejeitou um papel no próximo filme de OJ Simpson, onde ele é retratado ‘como inocente’

OJ Simpson, ex-running back da NFL, MVP e membro do Hall da Fama, faleceu aos 76 anos no início deste mês devido ao câncer. Embora tivesse uma carreira de sucesso, seu legado foi manchado pelo controverso julgamento e absolvição dos assassinatos de seu ex-esposa Nicole Brown e seu amigo Ron Goldman em 1994, que recebeu ampla atenção da mídia.

Embora OJ Simpson foi considerado inocente dos assassinatos de sua ex-esposa e amiga dela, o público ainda acredita amplamente que ele foi o responsável pelos crimes. O caso permaneceu um tópico de discussão e especulação há mais de 30 anose a indústria do entretenimento continua a ver potencial em contar a história através de vários meios.

Owen Wilson disse não ao filme

“The Juice” é o próximo filme dirigido por Joshua Newton. Segundo ele, o filme é uma versão satírica thriller que conta a história do advogado da vida real Douglas McCann. McCann representou OJ Simpson em um processo civil em 2000 e o papel foi inicialmente planejado para o ator Owen Wilson.

No entanto, com o filme retratando OJ Simpson como ‘inocente’, Wilson não teve nada a ver com o filmecomo Newton disse ao The Hollywood Reporter, mesmo depois de lhe oferecer US$ 12 milhões.

Owen Wilson foi perfeito para o papel. Na verdade, tive uma reunião com ele em Santa Monica. Todo mundo adorou o roteiro. Seu agente queria que ele fizesse isso. Oferecemos a ele US$ 12 milhões. Mas no final do almoço, Owen se levantou e disse: ‘Se você acha que vou assumir o papel principal em um filme sobre como OJ não fez isso, você só pode estar brincando comigo.

Segundo Newton, as filmagens estão quase concluídas e o filme pretende terminar a produção em outubro, com lançamento previsto para breve, com outro ator no papel de Douglas McCann em vez de Owen Wilson.