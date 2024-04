P Diddy é visto ‘estressado’ fora de sua mansão em Miami após ataques federais

Sean ‘P Diddy’ Combs está em apuros depois de suas propriedades foram invadidos como parte de uma investigação de tráfico sexual ligada ao rapper e produtor, que parece estar com sérios problemas legais.

No entanto, até recentemente, não tínhamos imagens de Diddy desde que as autoridades invadiram suas propriedades. Uma série de fotografias obtidas da Page Six mostram o rapper de 54 anos procurando bastante estressado do lado de fora de sua mansão em Miami fazendo uma ligação.

Sean ‘Diddy’ Combs parece estressado durante um telefonema do lado de fora de sua mansão em Miami após ataque federal https://t.co/66yFKNouKwpic.twitter.com/LdfCR9T8aU ? Página seis (@PageSix) 2 de abril de 2024

O produtor e empresário apareceu acompanhado de um amigo durante a ligação, com Diddy vestindo uma camisa branca oversized.

Os problemas legais de Diddy podem piorar

O retorno de Combes ao Instagram ocorreu depois que uma reportagem do The New York Post afirmou que as acusações em andamento poderiam reabrir a investigação sobre o infame tiroteio no Club New York em 1999, que também envolveu Jennifer Lopez.

O rapper Jamal “Shyne” Barrow cumpriu 10 anos de prisão por acusações de agressão e porte de arma decorrentes do incidente.

Embora as investigações em andamento por parte do governo federal continuem, ainda não está claro se Diddy esteve presente com sua filha Love na Páscoa.

Seu filho adotado, Quincy Brown, apareceu em fotos com sua irmã mais nova. Outros presentes na mesma reunião foram Kimora Lee Simmons com seus filhos, Ming Lee, Kenzo, Wolfie e Gary.