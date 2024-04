P. Diddy supostamente expulso do Met Gala deste ano porque seu convite foi rescindido

Enum único ano, o Museu Metropolitano de Arte de Nova York tem o ingresso mais badalado da cidade com seu tradicional Conheci Gala evento. A maioria das maiores celebridades de todas as esferas da vida recebe um convite para fazer parte deste evento que a cada ano ganha um tema diferente para os convidados se fantasiarem. Rapper P. Diddy costuma ser um dos rostos mais comuns que se podem ver nesta gala. De acordo com Radar on-line, Diddy acaba de ter seu convite para o evento exclusivo rescindido. Este deveria ser um dos muitos lugares diferentes onde o desgraçado magnata do rap não é mais convidado. As investigações sobre os supostos crimes que cometeu continuam em andamento, sem ainda nenhuma evidência concreta das coisas de que está sendo acusado. Porém, há muita fumaça para não haver fogo.

Diddy não comparecerá mais ao Met Gala de 2024

De acordo com este relatório, Diddy está atualmente no centro de uma investigação federal sobre possíveis crimes de tráfico sexual que ele supostamente cometeu durante décadas. Diddy já resolveu dois processos diferentes de agressão sexual e continua chamando isso de caça às bruxas total. Mas as acusações e o barulho que o rodeiam tornaram-se tão tóxicos que muitas empresas e eventos de prestígio já começam a distanciar-se dele. Nenhum convite para o Conheci Gala este ano é apenas um dos muitos resultados que continuarão surgindo contra Sean Combs até que ele possa limpar seu nome. No entanto, também permanece a possibilidade de ele ser culpado de tudo de que está sendo acusado.

Estas acusações parecem ser apenas a ponta de um enorme iceberg que P. Diddy se meteu. Enquanto as investigações continuarem, o magnata do rap tentará entender a perda de reputação e de prestígio como uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento nos últimos 30 anos. Esta também não é a primeira vez que o convite de Diddy para um grande evento foi rescindido. Algo semelhante aconteceu com ele em 2024 prêmio Grammy, onde seu convite também não foi enviado após avaliação criteriosa. Além dessas críticas dos eventos, pelo menos 18 grandes marcas se separaram de Diddy, de acordo com a Rolling Stone.