Pagamento CalFresh Abril: Quem receberá seu vale-refeição na segunda semana de abril?

Pão e cereais, frutas e vegetais e carne, peixe, aves e laticínios são itens da lista aprovada de alimentos para os quais o cartão EBT pode ser usado. No entanto, cigarros e álcool, rações para animais de estimação e alimentos quentes não estão incluídos nisso.

Em que dia do mês o CalFresh paga?

Benefícios do CalFresh, cruciais para muitas famílias de baixa renda comprarem alimentos, são distribuídos nos primeiros 10 dias de cada mês. A data específica de distribuição depende do último dígito do número do caso do destinatário. Por exemplo, se o número do seu processo terminar em 1, seus benefícios estarão disponíveis no primeiro dia do mês. Da mesma forma, se o número do seu processo terminar em 0, seus benefícios estarão acessíveis no dia 10 de cada mês.

É importante observar que o número do seu caso, que determina a data de distribuição do benefício, normalmente está incluído na maioria dos documentos que você recebe do seu condado. Além disso, se você tiver uma conta, poderá verificar o número do seu caso online em BenefitsCal.

Quem receberá o vale-refeição na segunda semana de abril?

Os beneficiários cujos números de processo terminam em 8, 9 e 0 receberão seus benefícios nos dias 8, 9 e 10 de abril, respectivamente. Para os beneficiários do CalWORKS, a parcela do auxílio em dinheiro é depositada em seu cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) durante os primeiros três dias corridos do mês. Esta assistência proporciona apoio adicional a indivíduos e famílias elegíveis, ajudando-os a satisfazer as suas necessidades básicas.

Para obter mais informações ou assistência sobre os benefícios CalFresh ou CalWORKS, os indivíduos são incentivados a entrar em contato com o escritório local do condado ou visitar o site oficial Site BenefíciosCal. O acesso a estes recursos vitais desempenha um papel significativo na promoção da segurança alimentar e da estabilidade financeira para populações vulneráveis ​​em toda a Califórnia.