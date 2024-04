Pagamento de benefícios SNAP do Texas: Quem é elegível para receber o vale-refeição de abril esta semana?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é uma tábua de salvação para 3,7 milhões de texanos de baixa renda. Mês após mês, TexasSaúde e Serviços Humanos (HHSC) distribui recursos de forma escalonada. Continue lendo para descobrir quem receberá seus depósitos esta semana.

HHSC dispersa FOTO recursos entre os dias 1º e 28 de cada mês, de acordo com os dois últimos dígitos do Grupo de determinação de elegibilidade (EDG) número. Você pode encontrar seu número na carta HHSC enviou uma notificação de que você foi aceito no programa. Você também pode ligar para 800-777-7328 para verificar seu número.

Esta semana, usuários com EDG números com terminações de 00 a 24 receberão seu FOTO benefícios, conforme tabela a seguir:

Dia EDG

00-03 1

04-06 2

07-10 3

11-13 4

14-17 5

18-20 6

21-24 7

Como posso saber o saldo do meu cartão Lone Star?

HHSC depósitos FOTO e TANF benefícios sobre o Cartão Estrela Solitáriaconhecido em outros estados como Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) cartão. O saldo do seu cartão é impresso no recibo sempre que você faz uma compra.

Você também pode usar o Benefícios do Texas aplicativo para celular, visite o YourTexasBenefits.com site ou ligue para Helpdesk Estrela Solitária pelo telefone 800-777-7328 para verificar o saldo do seu cartão antes de fazer uma compra.

Você pode usar seu FOTObenefícios, também conhecidos como vale-refeição, para comprar alimentos, sementes ou plantas produtoras de alimentos. A maioria das grandes e médias redes de supermercados aceita o Cartão Estrela Solitária. Você também pode usar o USDA localizador de varejista on-line.