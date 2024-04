Pagamento de benefícios SNAP do Texas: Quem é o próximo na fila para receber o pagamento de abril?

TPrograma de Assistência Nutricional Suplementar (FOTO) atinge 3,4 milhões de texanos todos os meses, que aguardam para saber em que dia receberão seus fundos e os beneficiários podem conferir aqui os detalhes dos pagamentos desta semana.

As prestações do SNAP são pagas de forma escalonada entre os dias 1 e 28 de cada mês, de acordo com a situação do beneficiário. Grupo de determinação de elegibilidade (EDG) número associado a cada agregado familiar, permitindo uma prestação ordenada e eficiente de benefícios aos necessitados.

A data do pagamento dependerá dos dois últimos dígitos do número EDG. Esta semana os beneficiários com números 50 a 74 receberão seus fundos de acordo com a tabela a seguir:

50-53 são pagos no dia 15

54-57 são pagos no dia 16

58-60 são pagos no dia 17

61-64 são pagos no dia 18

65-67 são pagos no dia 19

68-71 são pagos no dia 20

72-74 são pagos no dia 21

Cronograma de emissão de benefícios SNAP do Texas

O objectivo deste calendário escalonado é garantir que cada agregado familiar receba a sua cota mensal dentro de um período especificado, de 1 a 28 de cada mês.

Além disso, nos casos em que os benefícios são rateados no momento da solicitação, o valor rateado poderá ser combinado com a próxima parcela mensal em um único depósito na conta da família. Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) conta.

É fundamental que os beneficiários observem que os benefícios do SNAP não podem ser emitidos mais de 40 dias após a emissão anterior. Para famílias com solicitações certificadas mais de 40 dias antes da data programada de emissão, aplica-se um período inicial de ajuste de emissão até que seus benefícios estejam alinhados com a data programada de emissão mensal.

Em termos do processo de candidatura, Texas geralmente tem um período de aprovação de 30 dias para emissão Benefícios do SNAP e o SNAP só pode ser usado em determinados produtos, como alimentos frescos, carnes, laticínios, etc… não pode ser usado para pagar coisas como combustível, cigarros ou álcool.