Pagamento de benefícios SNAP na Flórida: Qual é o cronograma para o pagamento do vale-refeição desta semana?

TO Programa de Assistência Nutricional Suplementar da Flórida (SNAP) fornece assistência vital a indivíduos e famílias de baixa renda, incluindo idosos, pessoas com deficiência e outras famílias que lutam para comprar alimentos adequados.

Com isto em mente, é importante que as pessoas saibam quando podem esperar os seus benefícios.

Administrados pelo Escritório de Autossuficiência Econômica (ESS) do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, os benefícios do SNAP são cruciais para complementar os orçamentos alimentares mensais.

A elegibilidade para o SNAP na Flórida é determinada com base na renda, recursos e requisitos de trabalho. A maioria das famílias deve atingir um limite de rendimento bruto de 200 por cento do nível de pobreza federal e não exceder o limite de bens de 2.500 dólares (ou 3.750 dólares para famílias com um membro idoso ou deficiente).

Felizmente, o Programa SNAP oferece um processo simples e fácil de seguir para garantir que todos os requerentes estejam cientes do dia em que receberão seu benefício. Os benefícios são enviados de 1º a 28 de cada mês, com base no 9º e 8º dígitos do número do seu caso na Flórida, eliminando o 10º dígito.

Por exemplo, se seus dígitos forem ’01’, você receberá o vale-refeição no dia 1º de abril. Se seus dígitos forem ’25’, você terá que esperar até 8 de abril antes de receber sua alimentação. Pagamento SNAP.

Em que dia receberei o pagamento SNAP?

00-03: 1º dia do mês

04-06: 2º dia do mês

07-10: 3º dia do mês

11-13: 4º dia do mês

14-17: 5 do mês

18-20: 6 do mês

21-24: 7 do mês

Como posso verificar meus benefícios do SNAP da Flórida?

Para qualquer forma de atendimento ao cliente ou para verificar o saldo do seu cartão EBT, você pode ligar para o atendimento ao cliente no número 1-888-356-3281. Ou você também pode ligar para o SNAP da Flórida linha em 1-866-762-2237. Além disso, você pode visitar continuamente o escritório mais próximo para obter mais informações que o ajudarão em qualquer coisa relacionada a Benefícios do SNAP.

O equilíbrio daqueles Cartões EBT também pode ser verificado em bancos como Bank of America, Chase, Citibank, Flagstar Bank, Presto, Bank of West, Capital One, S Bank e Wells Fargo.