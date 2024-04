Pagamento de benefícios SNAP na Flórida: Quem receberá o pagamento de abril de 2024 na próxima semana?

Mmês a mês, cerca de 1,04 milhão de domicílios em Flórida receber o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) benefícios. A Flórida Departamento de Crianças e Famílias (DCF) efetua os pagamentos escalonados entre os dias 1º e 28 de cada mês. Continue lendo para descobrir quem receberá seus benefícios esta semana.

Anteriormente chamado vale-refeiçãoos benefícios do SNAP são um programa financiado com recursos federais, mas Cada estado administra e distribui esses recursos de acordo com seus regulamentos.

No caso de Flóridaa data em que cada beneficiário recebe o seu pagamento depende do oitavo e nono dígitos do seu número do processoleia de trás para frente, eliminando o décimo número.

Esta semana, os beneficiários com números de casos de 25 a 48 receberão seu vale-refeição.

Cronograma de pagamento semanal

O número do seu caso está impresso no Carta de aprovação de benefícios, que é a notificação oficial de que seu caso foi aceito. Se você perdeu o documento ou não consegue encontrar o número do seu processo, entre em contato DCF pelo telefone 850-300-4323, nos dias úteis, das 7h às 18h

Isto é o FOTO cronograma de pagamento de benefícios para esta semana:

8 de abril, 25 a 27

9 de abril 28 a 31

10 de abril 32-34

11 de abril 35-38

12 de abril 39-41

13 de abril 42-45

14 de abril 46-48

Qual é o limite de renda para vale-refeição na Flórida em 2024?

Um dos critérios de elegibilidade mais importantes para o FOTO programa é o nível máximo de rendimento anual. No caso de Flóridauma família de duas pessoas deve ter uma renda máxima de $ 39.400 por ano para ser elegível para receber vale-refeição.

Entretanto, o rendimento de um agregado familiar de cinco membros não deve exceder $ 70.280 anualmente para ser elegível para receber FOTObenefícios.