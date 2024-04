Pagamento de crédito tributário infantil: quais estados estão começando a enviar pagamentos CTC?

Tele Plano de resgate americanouma legislação histórica, não só aumentou o Crédito Fiscal Infantil, mas também ampliou seu alcance, com o objetivo de fornecer assistência substancial às famílias que cuidam das crianças.

Esta expansão, aclamada pelo seu potencial para aliviar significativamente a pobreza infantil, sofreu várias revisões, incluindo aumento dos montantes de crédito, reembolso total e um âmbito alargado, atendendo especialmente a famílias anteriormente excluídas dos seus benefícios.

Uma das revisões mais notáveis ​​trazidas pela Plano de resgate americano é a expansão do Crédito fiscal infantil escopo.

Ao contrário de antes, quando apenas crianças com 16 anos ou menos se qualificavam, o plano agora inclui jovens de 17 anos como beneficiários elegíveis.

Esta expansão abriu portas para inúmeras famílias, garantindo um apoio financeiro mais abrangente para o desenvolvimento, a saúde e as necessidades educacionais das crianças.

Estados que enviam pagamentos de crédito tributário infantil

Reconhecendo a urgência de prestar assistência oportuna às famílias, o Plano de resgate americano introduziu pagamentos adiantados mensais de metade dos valores estimados do Crédito Fiscal Infantil para 2021 de Julho através Dezembro de 2021.

Esta medida visava aliviar os encargos financeiros imediatos, oferecendo um apoio consistente ao longo do ano, em vez de esperar até à época de declaração de impostos.

Num movimento significativo em direcção à equidade e à inclusão, o Plano de resgate americano estendeu o Crédito Fiscal Infantil integral permanentemente para Porto Rico e a Territórios dos EUA.

Para famílias de baixa renda residindo nessas áreas, esta extensão significa assistência financeira vital, garantindo que bem-estar das crianças e as perspectivas futuras não são prejudicadas por restrições económicas.

Além dos benefícios federais fornecidos pelo Plano de resgate americanovários estados tomaram medidas proativas para apoiar ainda mais as famílias através de medidas adicionais Crédito de imposto da criança alívio.

A partir de 202416 estados anunciaram planos para distribuir cheques de crédito tributário infantil, cada um com seus próprios critérios de elegibilidade e estruturas de pagamento.

Os estados que estão enviando pagamentos são Arizona, Califórnia, Colorado, Idaho, Maine, Maryland Massachusetts, Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oklahoma, Oregon, Utah, Vermonte Wisconsin.

Cada estado programa de crédito tributário infantil varia em termos de requisitos de elegibilidade e valores de pagamento.

Por exemplo, estados como Califórnia e Minesota estão oferecendo créditos substanciais, enquanto outros como Arizona e Maryland fornecer valores fixos com base em determinados limites de renda.

As famílias devem familiarizar-se com as ofertas do seu estado para maximizar o apoio que lhes é disponibilizado.