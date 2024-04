Pagamento SSDI vs SSI: Qual renda paga mais e quais são as taxas de pagamento para ambas?

Boutro ele Renda Suplementar de Segurança (SSI) e a Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) são programas que ajudam americanos com deficiência. As pessoas que se qualificam para esses programas podem se perguntar qual deles paga mais. Mas antes de dizermos isso, precisamos mencionar o que SSI e SSDI cobrir. Para começar, os benefícios do SSI oferecem dinheiro extra para adultos de baixa renda e poucos recursos e crianças com deficiência. O SSDI pode ser solicitado e utilizado por quem obteve rendimentos cobertos pela Segurança Social e já não tem condições de trabalhar. Ambos os programas podem oferecer a renda necessária a quem precisa, mas o valor que você recebe depende da pessoa que solicita o auxílio.

Você pode receber SSI e SSDI?

Em termos de qual programa paga mais, o fato é que SSDI geralmente paga mais do que SSI por favor, forneça dados de 2022. O pagamento médio do SSDI é de US$ 1.258 por mês. Considerando que o pagamento médio do SSI é de $ 575 por mês. Isso é mais que o dobro que você obtém por meio do pagamento SSDI. As pessoas com deficiência geralmente obtêm muito mais do SSDI do que do SSI. Alguns serão elegíveis para receber ajuda de ambos os programas, mas alguns estados oferecerão pequenos benefícios suplementares ao SSI. Assim, os americanos deficientes e elegíveis poderão receber ambos os pagamentos, dependendo do estado em que residem.

Para receber pagamentos SSDI, você deve estar desativado por cinco meses antes de poder obter os benefícios, mas pode solicitá-los com antecedência. Se a Administração da Segurança Social aprovar o seu pedido, você começará a receber o pagamento no sexto mês completo após ter ficado incapacitado. Portanto, estar incapacitado significa que você receberá mais que o dobro do dinheiro se solicitar o SSDI do que se solicitar o SSI. No entanto, cada situação individual pode ter resultados variados.