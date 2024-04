Paige Bueckers ensina a Caitlin Clark uma lição de humildade depois de perder para Iowa em jogo polêmico

Paige Bueckers pegou um passe de salto de Nika Muhl e preparado para subir com a chance de estender UConntemporada.

Ela nunca teve a chance.

Assim como o Huskies‘ O artilheiro levantou-se e o apito soou. Autoridades convocadas Aaliyah Edwards por uma tela ilegal depois que ela colidiu com o guarda de Iowa Gabbie Marshallque estava tentando passar por Edwards em busca de Bueckers.

Paige Bueckers discorda de Caitlin Clark e quanta atenção ela recebe

A falta ofensiva a 3,9 segundos do fim devolveu a bola aos Hawkeyes. UConn nunca se recuperou na derrota por 71-69 que encerrou a 23ª aparição feminina do programa na Final Four, a um passo do jogo do título nacional.

Iowa e Caitlin Clark enfrentará invicto Carolina do Sul para o NCAA campeonato no domingo. UConn assistirá de casa, com bastante tempo para pensar em um apito cujo eco perdurará até a entressafra.

“Do meu ponto de vista, estava bastante limpo”, disse Edwards.

Os funcionários viam as coisas de outra forma. A jogada foi a terceira falta ofensiva marcada contra os Huskies durante um jogo físico em que jogadores de ambos os lados ocasionalmente caíam no chão.

O Edwards de 1,80 metro não derrubou o Marshall de 5-9. Mas as autoridades viram contato suficiente para mudar o ímpeto pela última vez.

“Estou feliz que tenha sido chamado”, disse Marshall. “Esse foi o terceiro ou quarto do jogo.”

Marshall passou a maior parte de seus 39 minutos na quadra tentando desacelerar Bueckers. O jogador nacional do ano de 2021 precisou de 17 arremessos para chegar aos 17 pontos. Ela nunca saberá o que teria acontecido se ela tivesse conseguido sair em 18º, embora Bueckers se recusasse a culpar a derrota na sequência final.

Sinto que cometi muitos erros que poderiam ter impedido aquela jogada de ser tão grande Paige Bueckers

“Todos podem dar muita importância a uma única jogada, mas nenhuma jogada ganha ou perde um jogo de basquete”, disse Bueckers. “Sinto que cometi muitos erros que poderiam ter impedido aquela jogada de ser tão grande.”

Os Huskies lideraram por 12 no primeiro tempo e quase se recuperaram de uma desvantagem de nove pontos no quarto período. UConn pediu tempo limite após uma virada em Iowa faltando 9 segundos para o fim. Saindo da confusão, Marshall tinha certeza de que sabia a quem os Huskies recorreriam com tantas coisas em jogo.

“Acho que sabia que a bola iria para Paige naquele momento e eles tentariam colocar algumas telas para ela”, disse Marshall. “Eu estava apenas tentando ficar no quadril dela, essa era a minha mentalidade.”

Marshall nunca chegou ao quadril de Bueckers. Em vez disso, ela pegou um pedaço do cotovelo esquerdo de Edwards. E quando o apito soou, Marshall apontou para o outro lado como se dissesse “nossa bola” enquanto UConn técnico Geno Auriemma lutou para controlar suas emoções quando uma temporada que ele chamou de uma das mais “gratificantes” de sua carreira no Hall da Fama chegou ao fim.

“Quero dizer, provavelmente há uma chamada de tela ilegal que você poderia fazer sobre cada posse”, disse Auriemma. “Só sei que três ou quatro deles foram chamados para nós e não acho que nenhum deles tenha sido chamado. Então, acho que precisamos melhorar para não configurar telas ilegais.”

A ilegalidade da peça pode estar nos olhos de quem vê. Luminárias de aro de Kelsey Ameixacujo recorde de pontuação da Divisão I da NCAA foi quebrado por Clark nesta temporada, para LeBron James acreditava que os árbitros deveriam ter desistido.

“Não vou aceitar essa ligação”, postou James no X.

Talvez, mas os Hawkeyes estão se reunindo com os Gamecocks enquanto a seca do campeonato nacional da UConn já dura oito anos e continua aumentando.

“Houve algumas decisões que, até eu, gostaria de poder retirar”, disse Edwards. “Mas o jogo foi assim. E deixamos isso na quadra hoje.”