Paige Spiranac ataca Zach Johnson por sua conduta no Masters

EUuma jogada ousada, influenciadora de golfe Paige Spiranac não hesitou em criticar Zach Johnson, capitão da US Ryder Cup de 2023, por sua conduta recente no Mestres.

Spiranac, conhecida por sua franqueza, usou sua conta X para expressar sua consternação.

Paige Spiranac explica por que ela criou uma nova conta que seus fãs vão adorar

O incidente em questão ocorreu quando Johnson, depois de perder uma tacada crucial no buraco 12, marcou um triplo e foi ouvido proferindo “F ** k off” para os clientes do Masters que o aplaudiram. Essa explosão não apenas afetou sua pontuação, mas também frustrou suas esperanças de passar pelo torneio de prestígio.

“Os clientes da Augusta são incrivelmente solidários e educados”, Spiranac escreveu em X.

“Você não consegue encontrar um ambiente mais agradável para jogar golfe. O fato de ZJ ter dito isso prova que ele está mais macio que cocô de bebê. Uma aparência tão ruim.”

Spiranac atacando Johnson novamente

Esta não é a primeira vez Johnson se encontrou em desacordo com os fãs. No início deste ano durante o WM Phoenix Open ele ficou visivelmente chateado com o comportamento da torcida gerando polêmica e atraindo críticas de Spiranac mais uma vez.

Em resposta a Observações de Johnson sobre o WM Phoenix Open, Spiranac defendeu a importância do torneio no crescimento do jogo de golfe e pediu Johnson reconsiderar sua postura.

“Grande fã de ZJ, mas pessoalmente odeio essa tomada”, observou ela.

“Então não jogue. Foi um torneio fantástico para o crescimento do jogo ao longo dos anos.”