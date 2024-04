Paige VanZant revela que assinou contrato de múltiplas lutas com a Misfits Boxing, mas BKFC ‘definitivamente me verá de novo’

É bom ter opções e Paige VanZant tem muitas delas.

Após sua saída do UFC em 2020, a lutadora, agora com 30 anos, não perdeu tempo assinando um contrato lucrativo de múltiplas lutas para tirar as luvas e lutar no BKFC. A partir daí, VanZant lançou seu próprio site e, eventualmente, uma página OnlyFans, que supostamente rendeu milhões.

Agora ela passará para o boxe em um próximo evento principal com Misfits, a liga de luta de influenciadores iniciada por KSI e pelo promotor de boxe britânico Mams Taylor.

“Honestamente, acabamos de receber uma ligação do meu empresário”, disse VanZant ao MMA Fighting sobre sua introdução ao Misfits. “Originalmente, acho que eles me convidaram para lutar em março, e teria sido um camp de três ou quatro semanas, talvez menos. Eu estava tipo, sim, perfeito, vamos lá. Isso não aconteceu, e é claro que estávamos apenas esperando datas, esperando datas.

“Estávamos treinando para isso. Nós meio que sabíamos que o boxe em Misfits iria acontecer eventualmente. Já acertamos tudo e agora tenho uma luta de boxe chegando.”

A primeira luta de VanZant com Misfits acontece contra a estrela do OnlyFans e atual campeã Elle Brooke, que conquistou seu título com um nocaute violento sobre AJ Bunker em janeiro.

Por mais que a luta pareça um espetáculo considerando as credenciais legítimas de VanZant como veterana do UFC e BKFC, ela está levando a oportunidade muito a sério.

Na verdade, VanZant revelou que Misfits não a trouxe apenas para uma única luta, e ela está planejando dedicar mais tempo ao boxe daqui para frente.

“Misfits realmente me assinou um contrato de múltiplas lutas”, disse VanZant. “Então acho que há rumores de que eles querem que eu lute novamente em Dubai, em um dos card deles. Eu estou aqui para ficar.

“Claro que há outras oportunidades, com certeza estarei no BKFC. Eu absolutamente amo a promoção. Eu adorava boxe com os nós dos dedos nus. Então esta é apenas mais uma daquelas lutas de boxe e é muito, muito emocionante.”

VanZant permaneceu comprometida com um eventual retorno do BKFC, mesmo depois de sua luta agendada mais recentemente para 2022 ter sido cancelada poucos dias antes do evento. Ela manteve contato com a promoção, mas não marcou outra luta desde sua última aparição no BKFC em 2021.

Não há informações sobre quando ela competirá novamente, mas VanZant promete que ainda não terminou o BKFC, mesmo enquanto se prepara para embarcar em uma nova aventura com Misfits.

“Ah, absolutamente [I will fight in BKFC again]”, disse VanZant. “Acredito que ainda tenho mais uma luta no contrato com eles. Então eles foram legais o suficiente para me deixar lutar uma luta de boxe com luvas. Eu ofereci para minha oponente se ela quisesse fazer com os nós dos dedos nus, ela disse que não. Então o BKFC definitivamente me verá novamente.”

No que diz respeito ao boxe, VanZant nunca se afastou muito de potencialmente explorar uma mudança para esse esporte, embora o momento tenha funcionado perfeitamente quando Misfits apareceu.

“Houve uma razão para eu ter entrado no boxe sem luvas fora do UFC”, explicou VanZant. “Era algo que eu queria fazer. Eu queria estar imerso no boxe. Não foi só porque o BKFC me empolgou. Foi estar no mundo do boxe e trabalhar na minha trocação e me divertir apenas com a trocação, honestamente. BKFC foi quem veio com a oferta primeiro e eu pensei, porra, sim, não me importo de tirar as luvas.

“Então agora tenho uma oferta de boxe com luvas. É como retirar um pequeno elemento do quebra-cabeça. Para mim, sempre lutei boxe nos meus treinos. Tenho feito isso durante toda a minha vida. Finalmente, consegui uma verdadeira luta de boxe.”