Paris Hilton parece deslumbrante em sessão de fotos sexy para revista

Paris também arrancou uma página do Bianca Censori ‘s fashion book com sua minissaia de couro preto que mal cobria a bunda e os seios.

Como parte das filmagens Paris deu uma entrevista à revista revelando que seu marido Carter Rheum foi capaz de romper as barreiras que colocou em torno de seu coração devido à dor e ao trauma do passado, que a impediam de deixar alguém entrar.

Paris também se juntou ao Vampire Weekend no palco no fim de semana passado no Coachella… e Ezra Koenig do grupo nos contou como foi divertido trabalhar com a lenda da moda.