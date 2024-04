Patrick Mahomes acertou um chute barato de Eli Manning em um vídeo depreciativo sobre seus anéis de campeonato

Dvocê acha que poderíamos ter um dia normal de NFL offseason sem alguém mencionando Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City? Pense de novo. Do nada, aposentado Gigantes de Nova York lenda Eli Manning levou suas queixas às redes sociais, postando um vídeo de 12 segundos desafiando Patrick Mahomes sobre o verdadeiro valor de sua coleção de anéis de campeonato.

A briga de futebol de Mahomes e Manning

“Ei, Mahomes”, disse Manning com um olhar intenso para a câmera. “Você pode ter mais um desses do que eu, mas você tem um desses? Acho que não.”

Na verdade, Mahomes supera Eli três anéis do Super Bowl para dois. Manning venceu os dois campeonatos contra Tom Brady‘s New England Patriots, que alguns podem considerar mais impressionante do que Mahomes, que perdeu para o Tampa Bay Buccaneers de Brady quando se enfrentaram no Super Bowl.

Opiniões à parte, essa briga era sobre um assunto diferente “futebol.” Manning é co-proprietário da NJ/NY Gotham FCa defesa NWSL Campeão que lhe valeu o último anel ele flexionou em Mahomes no vídeo picante. Gotham está hospedando Corrente de Kansas Cityo time que conta com Patrick e Brittany Mahomes como coproprietários, em sua estreia em casa no domingo, 14 de abril.

“Nos vemos no domingo!” Mahomes respondeu em Twitter/X.

Apoiando o esporte feminino

O Família Mahomes foi avistado em Cidade de Kansasa estreia em casa contra o Portland Thorns, quando o Current cortou a fita Estádio CPKC. É o primeiro estádio construído especificamente para uma franquia esportiva feminina profissionale foi financiado em parte pelo quarterback de US$ 500 milhões de Kansas City.

Se Mahomes quiser silenciar Manning, terá de esperar que KC consiga recuperar os seus hábitos vitoriosos do passado. Embora o KC Current esteja apenas em sua quarta temporada e não tenha ganhado um anel para Mahomes, o antigo time profissional de futebol feminino da cidade, FC Kansas City, venceu o campeonato NWSL em 2014 e 2015. O FC KC foi treinado pelo ex- USWNT treinador Vlatko Andinovskique está de volta ao Current este ano após deixar o cargo da Seleção Nacional.

É bom ver dois dos melhores zagueiros da NFL dos últimos 20 anos apoiando o esporte feminino com sua própria rivalidade pessoal. Depois de um fim de semana que viu Caitlin Clark quebrou recordes de audiência de basquete e viu USWNT atinge seu melhor público em 25 anoso impulso continua aumentando.