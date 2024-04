Patrick Mahomes comparece ao Monday Night Raw da WWE e empresta anéis do Super Bowl para Logan Paul como arma

Patrick Mahomes é conhecido por ser um quarterback vencedor do Super Bowl, mas também gosta de outros esportes além do futebol. Ele é co-proprietário da MLSs Cidade de Kansas Esportivo e também gosta de lutar.

Dito isso, ele também é amigo do influenciador, boxeador e agora lutador Logan Paul e como os amigos normalmente fazem, ele o ajudou em um problema que ele tinha, no ringue.

O quarterback apareceu com Paul e YouTuber IShowSpeed ​​quando eles chegaram ao T-Mobile Center em Kansas City para “Monday Night Raw” da WWE. Quando eles saíram de um carro no estacionamento, foram recebidos pelo campeão mundial dos pesos pesados ​​​​da WWE Damian Priest, Finn Blor e JD McDonagh, o Dia do Julgamento.

Patrick Mahomes permite que Logan Paul use seus anéis do Super Bowl

Logan Paul participou do WWE Draft e então pegou um microfone e insultou o rival Jey Uso; Uso veio por trás, mas foi atacado pelo Dia do Julgamento.

Blor e McDonagh seguraram Uso esperando Paul acertá-lo, mas Logan escorregou pelo ringue e foi para Mahomes, que tinha assentos na primeira fila ao lado dos atacantes do Chief Creed Humphrey e Trey Smith.

Mahomes então deu seus três anéis do Super Bowl para Paul, que é conhecido por usar soco inglês, e voltou ao ringue para acertar Uso. Porém, ele saiu do caminho e Paul acabou golpeando McDonagh.

Quando Uso estava zombando deles, Paul começou a bater nele e os membros do Judgment Day aderiram.

Patrick Mahomes é porta-voz da bebida Logan Pauls Prime, que também é patrocinadora da WWE, então talvez não tenhamos visto a última aparição do quarterback do Chiefs perto de um ringue de luta livre.