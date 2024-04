Patrick Mahomes desafia os fãs dos Raiders no México e se concentra em causar um impacto positivo em sua comunidade

Patrício e Brittany Mahomes recentemente passei férias em Méxicomas as esperanças do casal poderoso de uma escapadela tranquila e relaxante foram frustradas por ninguém menos que Invasores de Las Vegas fãs, que vaiaram fortemente Patrick como o Chefes de Kansas City quarterback tentou jantar em um restaurante em Cabo. Por um lado, isso poderia excitar NFL fãs ansiosos para ver o Rivalidade entre Chiefs e Raiders reacendeu na próxima temporada – mas para o Mahomes família, Patrick deu uma aula magistral sobre como “manter o movimento” após uma experiência estressante.

Patrick Mahomes provavelmente se lembrou rapidamente do bom trabalho que fez pela comunidade local no início deste mês, antes de voar para o México com Bretanha. O três vezes Super Bowl campeão inspirou milhares de crianças no Cidade de Kansas área e reafirmou seu status de herói na região por suas façanhas fora e dentro do campo de futebol.

Patrick e Brittany Mahomes vaiados do restaurante pelos fãs dos Raiders em Cabo

Comício de leitura de Mahomes

No início deste mês, Mahomes fez parceria com Conduza para ler KC para o segundo ano “Leia por 15 reuniões de leitura“em Kansas City. Mahomes apareceu pessoalmente em Centro T-Mobileonde mais de 3.000 estudantes locais ouviram o Chefes o quarterback fala e lê para eles em uma tarde que muitos presentes provavelmente não esquecerão.

Mahomes assumiu um compromisso de longo prazo não apenas com os Chiefs, mas com a área de Kansas City, quando assinou uma extensão de contrato até 2031. Ele fortaleceu seus laços com a região juntando-se aos grupos de propriedade do Kansas City Royals e do Kansas City Royals. Sporting Kansas Citye ele tem outra participação acionária na NWSLde Corrente de Kansas City, ao lado de Brittany – uma ex-jogadora de futebol profissional. Patrick também tem vários acordos de patrocínio, já que ele é talvez o jogador mais comercializável da NFL graças ao seu sucesso em campo e à sua natureza descontraída longe dos gramados. Estádio Ponta de Flecha.

Mas o trabalho de Mahomes com o 15 e a Fundação Maomiesfundada em 2019, colocou-o diante de um público dominado por crianças, a quem disse “ler ajuda você a ter sucesso, seja qual for o seu sonho.” Mahomes é a prova viva, como o líder da mais nova dinastia da NFL.