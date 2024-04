Patrick Mahomes deve superar um grande medo para ser como Travis Kelce e apresentar o SNL

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes possui um histórico impressionante com três vitórias no Super Bowl aos 28 anos. Conhecido por seu comportamento destemido e capacidade de realizar jogadas decisivas, Mahomes revelou recentemente uma vulnerabilidade inesperada.

Em uma entrevista franca para a Time Magazine Sean Gregório, Mahomes forneceu insights sobre suas proezas em campo e sua personalidade fora do campo. Quando questionado sobre a perspectiva de imitar seu companheiro de equipe Travis Kelce apresentando o icônico programa noturno da NBC, Mahomes recusou, citando um encontro anterior com um teleprompter como a fonte de sua apreensão.

Patrick Mahomes e esposa Brittany capturados em vídeo enfrentando um desafio comum que todos os homens conhecem

O quarterback revelou que um acidente envolvendo um teleprompter durante o ESPY Awards anual deixou uma impressão duradoura, contribuindo para sua relutância em se aventurar em empreendimentos além do futebol.

Mahomes explica por que ele prefere o futebol

“Tenho um pouco de medo do teleprompter”, Mahomes disse.

Expressando reservas sobre se ele está pronto para enfrentar a fase do SNL, Mahomes reconheceu o desafio colocado pelas performances roteirizadas, particularmente a dependência de teleprompters para entregar monólogos. Embora abordado pelos produtores do programa sobre uma potencial oportunidade de hospedagem, Mahomes admitiu se sentir despreparado devido ao trauma anterior do teleprompter.

No entanto, Mahomes deixou a porta aberta para uma futura temporada como anfitrião do SNL, afirmando seu interesse em explorar diversos caminhos além do futebol.