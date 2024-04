Patrick Mahomes elogia o talento de Lionel Messi depois de vê-lo jogar no Arrowhead Stadium

A encontro histórico aconteceu no Arrowhead Stadium como Lionel Messi fez uma visita ao Sporting Kansas City no fim de semana, onde foi recebido pelo coproprietário e quarterback do Chiefs Patrick Mahomes.

O desempenho fascinante de Messi em campo foi fundamental para o Inter Miami garantir uma emocionante vitória por 3-2 sobre o Sporting.

Patrick Mahomes abraça calorosamente Lionel Messi na partida Sporting KC x Inter MiamiMLS

Após seu retorno às conferências de imprensa após uma vitória no Super Bowl Mahomes respondeu a perguntas sobre sua experiência ao conhecer Messi e vê-lo jogar. Mahomes expressou profunda admiração por A habilidade de Messidestacando sua visão excepcional e habilidades de jogo.

Como zagueiro, Mahomes ficou particularmente impressionado com A engenhosidade de Messi na criação de oportunidades semelhante ao seu papel no lançamento de passes, embora com os pés.

“É simplesmente inacreditável ver alguém no auge do seu esporte fazer as coisas acontecerem como Messi, seus passes, sua visão e, claro, aquele gol que ele marcou. Isso realmente exemplifica o que significa se destacar no mais alto nível em qualquer profissão,” Mahomes declarado.

As duas estrelas se conheceram?

Mahomes tive a oportunidade de cumprimentar Messi ao chegar ao estádio, travando um intercâmbio repleto de estrelas com um dos atletas mais icônicos do mundo atualmente.

“E aí, cara? Ei, boa sorte. Divirta-se.” Mahomes cumprimentou Messicom os dois trocando um aperto de mão e um momento de respeito mútuo.

As palavras exatas trocadas após o aperto de mão permaneceram obscuras, mas marcou um encontro significativo entre dois luminares do esporte global.

Este encontro marcou uma mudança de local do Children’s Mercy Park, onde costuma jogar o Sporting Kansas City, para o Arrowhead Stadium, casa do Mahomes e os campeões da NFL, devido à enorme demanda dos fãs. A capacidade de 76 mil lugares do Arrowhead foi necessária para acomodar os milhares de torcedores ansiosos por testemunhe Messi em ação.