Patrick Mahomes encontra Lionel Messi no vestiário do Arrowhead Stadium

Lionel Messi sempre trouxe estrelas para seus jogos, mas as celebridades que frequentam Inter Miami jogos realmente ganharam destaque desde que o argentino ingressou no MLS clube.

Com Miami vindo à cidade para enfrentar Sporting KCo clube optou por sediar o jogo em Campo GEHA no Arrowhead Stadium para ter mais espaço para os espectadores que desejam assistir ao indiscutivelmente o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Patrick e Brittany Mahomes fazem uma entrada estilosa para assistir Lionel Messi e Inter MiamiTwitter

Enquanto o cabra de futebol joga em campo, o potencial futuro GOAT do futebol americano está presente. Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes chegou com a esposa Bretanha ao estádio no momento em que os jogadores do Miami chegaram.

Patrick Mahomes encontra Messi no vestiário

Mahomes também postou um vídeo do campo antes do aquecimento dos jogadores. Surgiram então imagens de Mahomes brincando com Messi no vestiário antes do jogo, tornando realidade os sonhos dos fãs de futebol.

O Inter Miami chega a este jogo precisando se recuperar após uma derrota esmagadora para Monterrei no Copa dos Campeões da CONCACAF meio da semana.

Já o Sporting KC vem de um empate e uma vitória nos últimos dois jogos. Eles pegaram 10 pontos em sete partidas.