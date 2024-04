Patrick Mahomes encontra um novo desafio histórico para começar uma nova temporada com Chiefs

Tele Chefes de Kansas City colocaram em campo vários jogadores talentosos ao longo dos anos, mas nenhum deixou uma marca como Patrick Mahomesque transformou totalmente a franquia dentro e fora do campo.

Desde que assumiu como zagueiro titular, Mahomes levou a equipe a três títulos do Super Bowl, incluindo triunfos consecutivos em 2022 e 2023.

O jogo de golfe de Patrick Mahomes com Bronze e Sterling se transforma no caos

Vindo da Texas Tech, Mahomes não apenas atendeu, mas superou todas as expectativas, gerando discussões que ele poderia desafiar Tom Brady pelo título de maior jogador de todos os tempos.

Apesar de estar na liga há menos de uma década e ter assumido a função de titular em 2018, Mahomes está prestes a se tornar o Chefes‘líder de passes de todos os tempos, precisando de apenas 84 jardas para ultrapassar Len Dawsono recorde.

Mahomes de olho em mais recordes

Com impressionantes 28.424 jardas em passes, Mahomes compilou um currículo merecedor de um Hall da Fama, tudo antes de completar 29 anos de idade. Seu domínio tem sido incomparável, guiando os Chiefs para o Jogo do Campeonato AFC todas as temporadas como titular e aparecendo em quatro Super Bowls durante esse período.

Notavelmente, Mahomes só foi derrotado por dois zagueiros em partidas de playoffs: Joe Burrow uma vez e Tom Brady duas vezes, ostentando um excelente recorde de playoffs de 15-3. Ele está pronto para quebrar vários recordes de quarterback e pode potencialmente levar os Chiefs a uma histórica tricampeonato no Super Bowl era.

O conjunto de habilidades de Mahomes é tão único que é impossível defendê-lo totalmente. Quando suas costas estão contra a parede, ele está no seu melhor.

O São Francisco 49ers realisticamente, podem afirmar que teriam mais dois títulos do Super Bowl se Mahomes não tivesse, sozinho, virado os jogos do título de cabeça para baixo com sua criatividade e brilho único.

Embora ainda possa ser prematuro coroá-lo como o indiscutível Maior de Todos os Tempos (GOAT), Patrick Mahomes‘A trajetória indica que ele está a caminho de deixar uma marca indelével na história da NFL como um dos maiores jogadores do esporte.