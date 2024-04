Patrick Mahomes escolhe um lado na briga de rap entre J Cole e Kendrick Lamar enquanto os fãs reagem

Nchegando no final da semana, rapper J Cole respondeu a uma crítica de Kendrick Lamar com seu álbum surpresa chamado ‘Pode ser excluído mais tarde‘. As reações a isso foram esmagadoras, com muitos ficando do lado de Cole, incluindo ninguém menos que QB Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs. Ele não precisou de muito para divulgar sua preferência, tudo o que fez foi postar um tweet com alguns emojis e pronto. As pessoas que acompanham o quarterback ficaram divididas sobre a escolha de Mahomes nesta batalha. Embora muitos concordem com o que ele disse, há quem seja totalmente contra a decisão e informe Mahomes através dos comentários em sua postagem.

LeBron James dá raro elogio a Patrick Mahomes ao lado de Stephen Curry

Mahomes escolhe entre J Cole e Kendrick Lamar

De muitas maneiras, a atual batalha de versos entre dois dos maiores letristas do rap pode ser considerada uma batalha que está definindo o gênero. J Cole começou tudo isto com um apelo à unidade, mas Kendrick Lamar nunca pretendeu que alguém se sentasse na mesa alta ao lado dele. Podemos esperar 100% que Lamar responda às últimas críticas de J Cole. Mas enquanto esperamos, Patrick Mahoems escolheu seu cavalo nesta corrida e efetivamente colocou toda a base de fãs de Kendrick Lamar contra ele. Conforme discutimos, a reação de Mahomes foi apenas uma palavra com alguns emojis e isso foi mais que suficiente.

As reações dos fãs ao tweet de Mahomes foram rápidas, muitos não concordam com ele escolhendo J Cole como o melhor nesta batalha em particular. As letras que ele usou para seguir o material recente de Kendrick eram duras, considerando que Lamar era amplamente visto como o rapper mais talentoso da época. Gigantes como ele só precisam de um tiro para se vingar de qualquer um que ouse desafiá-lo. De certa forma, J Cole está pedindo que o lado mais cruel de Kendrick Lamar seja revelado. Patrick Mahomes claramente não entende isso e as consequências serão impossíveis de ignorar. Como você acha que essa batalha vai acabar?