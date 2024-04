Patrick Mahomes está dedicando tempo de qualidade à sua família. Que atividade divertida eles compartilharam nesta Páscoa?

Patrick Mahomes está aproveitando ao máximo sua entressafra. Apesar de NFL faltam seis meses para a temporada regular, os primeiros campos de treinamento estão quase chegando; Portanto, o Chefes de Kansas City quarterback está aproveitando ao máximo cada minuto com sua família, incluindo uma diversão Páscoa caça ao ovo.

Mahomesjunto com sua esposa Bretanhae seus dois filhos, Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III e Sterling Skyecomemorado Páscoa de uma forma divertida e festiva.

Bretanha compartilharam fotos e vídeos de sua celebração em Instagram, mostrando a família desfrutando de uma reunião à beira da piscina. As fotos incluíam fotos da família vestida com roupas azuis coordenadas, com Mahomes contenção Libra Esterlina e Bretanha contenção Bronze.

Sterling (L) e Bronze Mahomes aproveitando a Páscoa.Instagram, @brittanylyne.

Brittany compartilhou os momentos preciosos nas redes sociais

Os filhos do casal também tiveram suas próprias cenas solo, com Libra Esterlina posando com um vestido xadrez azul e branco e Bronze em uma roupa combinando com camisa de botão e shorts. Bretanha legendou a postagem, “Feliz Páscoa.”

A família Páscoa A celebração também incluiu uma caça aos ovos, que Bretanha capturado nela História do Instagram. Em um clipe, Bronze encontrou um grande ovo de ouro, para alegria de sua mãe.

No início deste mês, Mahomes também passou um tempo jogando golfe com seus filhos. Bretanha compartilhou um vídeo fofo de Libra Esterlina e Bronze jogando golfe, com Mahomes marcando sua esposa na postagem com emojis de choro e riso.

A família Mahomes.Instagram, @brittanylyne.

Patrick está totalmente comprometido com sua família

Desde que ganhou o Super Bowl em fevereiro, Mahomes tem desfrutado de bons momentos com sua família. Ele e Bretanhaque se casaram em 2022, são namorados no ensino médio desde 2012. Em novembro, o casal e os filhos protagonizaram uma campanha de férias para a SKIMS, onde mostraram seu lado aconchegante e confortável em pijamas combinando.

Mahomes’ as atividades fora de temporada refletem seu compromisso com a família e a diversão, enquanto ele se prepara para o próximo NFL temporada com o Chefes.