Patrick Mahomes expressa desejo secreto de copiar a maior conquista fora de campo de Travis Kelce

Chether, é o topo das paradas dele Podcast de Novas Alturas ou seu romance de conto de fadas com Taylor Swift, Travis KelceA vida fora do futebol é motivo de inveja. Não procure mais do que o dele Chefes de Kansas City companheiro de equipe, Patrick Mahomesque admitiu que deseja secretamente ele poderia replicar A conquista mais significativa de Kelce.

Patrick Mahomes quer ser como Travis Kelce

Em um vídeo engraçado postado pela Complex Sports, Mahomes reservou um tempo para responder às mensagens furiosas dos fãs nas redes sociais. Haters atacaram o Chiefs QB por a voz deledele pai e inúmeras outras características. Um deles era mais pessoal.

Uma postagem puxada por Complexo enfatizou que Mahomes não tem diploma universitáriojá que não se formou Tecnologia do Texas antes de se tornar profissional.

“Ainda não me formei. Faltam 15 horas”, admitiu o jovem de 28 anos ao troll online, antes dando um tiro em Kelce.

“Se Travis conseguiu o diploma, preciso encontrar uma maneira de conseguir meu diploma na Texas Tech. Fiz muito mais aulas do que ele”, disse o MVP do Super Bowl brincou.

Kelce gerou polêmica

Nesta entressafra, Travis voltou ao Universidade de Cincinnati ao lado de seu irmão Jason Kelce para um episódio ao vivo de seu podcast que incluiu uma cerimônia para finalmente receberem seus diplomas universitários.

Eles provocaram uma tempestade quando Travis bebeu uma cerveja no palco antes de obter seu certificado, levando a sugestões de que ele não estava sendo um bom modelo. No entanto, o interesse de Mahomes em copiar o grande feito do seu companheiro sugere o contrário.

Se superar Kelce não é motivação suficiente para seu quarterback, também há muita pressão de casa.

“Minha mãe vai ficar chateada se eu não fizer isso”, disse ele com um sorriso.