Patrick Mahomes ri por último ao convocar o jogador com quem a NFL queria ‘humilhá-lo’ para os Chiefs

Tele Chefes de Kansas City deixou claro que eles não estavam apenas buscando reconstruir a posição de wide receiver, mas também buscando velocidade. Seus esforços receberam um impulso significativo na primeira rodada do draft, quando trocaram quatro vagas com o Notas de búfalo para selecionar o receptor amplo Texas Xavier Dignoque estabeleceu um novo recorde combinado de reconhecimento com uma surpreendente corrida de 40 jardas de 4,21 segundos.

ValiosoA velocidade incrível de Chad chamou a atenção no grupo de olheiros da NFL, onde deixou jogadores, especialistas e fãs entusiasmados. A equipe de mídia social da NFL, conhecida por suas travessuras lúdicas, não perdeu o ritmo, aproveitando a oportunidade para provocar Chefes quarterback Patrick Mahomes.

Patrick Mahomes conta a Travis Kelce a maneira sorrateira como conseguiu que os Chiefs o levassem no Draft da NFL

Eles postaram uma sobreposição de 40 jardas de Mahomes e Worthy, com este último deixando o quarterback estrela comendo poeira e até mesmo fora de cena em um ponto.

Desempenho recorde de Worthy

Esta não foi a primeira vez Mahomes encontrou-se no centro das brincadeiras combinadas. Em uma postagem alegre no X pouco antes do início da combinação, Mahomes pediu à NFL que não justapusesse seu tempo de corrida de 40 jardas de 4,80 segundos da combinação de 2017 com o das perspectivas de 2024.

No entanto, com Valiosodesempenho recorde, a NFL não resistiu em zombar de Mahomes mais uma vez, criando uma nova tradição de colheitadeiras.

À medida que a notícia de seu feito recorde se espalhava como um incêndio, Worthy se viu inundado com mensagens de parabéns.

No entanto, um texto se destacou entre os demais – uma mensagem de ninguém menos que Mahomesalgo que pode ter conquistado o jogador.

“Patrick Mahomes‘ o texto significou muito para mim”, Valioso revelado em uma entrevista recente com Dragão Tyler dos EUA hoje.

“Só do jeito Patrick Mahomes e a Chefes improvisar e usar você. Eles tinham Monte Tyreek. A maneira como eles o usaram, sinto que seria uma escolha perfeita para mim.”