Patrick Mahomes está entusiasmado com os recentes movimentos feitos pelo Chefes de Kansas Cityexpressando seu entusiasmo pelas aquisições da equipe durante as atividades desta semana.

Na primeira rodada do Draft de 2024 da NFL, o Chefes fez uma jogada ousada ao negociar para garantir o wide receiver do Texas Xavier Digno.

Patrick Mahomes colocando a mão mais baixo do que o normal abraçando Brittany na gala do Time 100

Valiosoque no início deste ano estabeleceu o recorde do tempo mais rápido na corrida de 40 jardas, traz velocidade e talento excepcionais para o Chefes‘corpo receptor.

Os chefes foram inteligentes em seus movimentos

Continuando a sua abordagem proactiva, o Chefes negociado novamente na segunda rodada para redigir o ataque ofensivo da BYU Kingsley Suamatia.

Conhecido por sua habilidade em campo, Suamácia ganhou o prêmio All-Big 12 na temporada passada, mostrando sua habilidade de proteger o quarterback e reforçar a linha ofensiva do time.

Ao saber de Suamáciaseleção, Mahomes não perdeu tempo em expressar sua admiração pela mudança, elogiando Chefes Director Geral Brett Veach por suas aquisições estratégicas.

“Eu amo Veachhomem,” Mahomes transmitido com entusiasmo.

Falando aos repórteres sobre a perspectiva de sermos companheiros de equipe Mahomes, Suamácia admitiu sentir-se impressionado. A oportunidade de bloquear por Mahomesum jogador de imenso talento e renome, é a realização de um sonho para o jovem atacante.

“Bloqueio para Patty Mahomes ele mesmo? É alucinante”, Suamácia comentou, transmitindo sua admiração e entusiasmo com a perspectiva.

Além disso, Suamácia assumiu o compromisso de priorizar Mahomes‘proteção durante a próxima temporada, enfatizando a importância de manter o quarterback estrela saudável e com o melhor desempenho.

Para Chefes fãs, Suamáciadedicação em salvaguardar Mahomes ressalta o objetivo coletivo da equipe de alcançar uma tripla histórica. Com Mahomes liderando o ataque e com uma escalação fortalecida, o Chefes estão preparados para mais uma temporada de sucesso, enquanto almejam a glória do campeonato mais uma vez.