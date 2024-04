Patrick Mahomes Sr. enfrenta pena de até 10 anos de prisão após prisão por DWI

Patrick Mahomes Sr.., pai de Chefes de Kansas City Super estrela Patrick Mahomes, está enfrentando sérios problemas legais depois de ser acusado de um crime de DWI no Texas. Essa cobrança vem depois Mahomes Sr.A terceira prisão de DWI no início deste ano, apenas uma semana antes do Super Bowl.

De acordo com a lei do Texas, uma terceira condenação por DWI pode levar a uma pena de prisão que varia de dois a 10 anos. Apesar de seu envolvimento na celebração do aniversário de seu filho Super Bowl vitória, Mahomes Sr.. ainda não abordou publicamente suas últimas questões jurídicas.

Brittany Mahomes compartilha um momento terno e doce de seu filho Bronze curtindo March MadnessInstagram

“Uma condenação por um terceiro DWI resultará em uma pena de prisão não inferior a 2 anos e não superior a 10 anos”, de acordo com ProBible.

“Mesmo que a liberdade condicional seja concedida, todos os réus condenados por DWI 3º ou mais no Texas são obrigados a cumprir um mínimo de dez dias de prisão como parte de qualquer acordo de confissão.”

Problemas com autoridades

Autoridades alegam Mahomes Sr.. apresentou sinais de comprometimento durante uma parada de trânsito de rotina, admitindo consumir álcool antes de dirigir. Ele teria sido encontrado com uma lata de cerveja aberta no console central de seu veículo.

“Eu realmente não quero entrar muito nisso, mas ele está indo bem em qualquer situação”, disse ele. Mahomes disse na época.

“É um assunto de família. Vou deixar isso para a família, e isso é tudo que realmente tenho a dizer neste momento.”

Patrick Mahomes Sr.. tem um histórico de questões legais, incluindo múltiplas acusações de DWI e uma acusação de intoxicação pública durante um jogo de 2016. Ele jogou beisebol profissional por 11 temporadas na MLB em vários times e tem três filhos: Patrício e Jackson com ex-mulher Randy Martine Zoé de um relacionamento após seu divórcio.