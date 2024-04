Patrick Mahomes Sr. Formalmente acusado de crime DWI

Patrick Mahomes Sr. foi oficialmente acusado de crime por supostamente dirigir bêbado no início deste ano … Os promotores do Texas acabaram de indiciá-lo por crime de DWI.

De acordo com os registros do tribunal, Mahomes Sr. foi esbofeteado com a contagem – dirigindo embriagado em terceiro ou mais – na quinta-feira.

Se for condenado, ele poderá pegar até 10 anos de prisão… além de multa de até US$ 10 mil.

O homem de 53 anos – o pai da estrela do Chiefs Patrick Mahomes — foi primeiro preso no caso no Condado de Smith, Texas, em fevereiro. 3 … poucos dias antes do jovem Mahomes ser escalado para jogar no Super Bowl LVIII.