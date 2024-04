Patrick Mahomes tem reação maluca ao lendário nocaute de Max Holloway no UFC

Aé o NFL a entressafra chega ao fim e os acampamentos de primavera aparecem no horizonte, quarterback estrela Patrick Mahomes do Chefes de Kansas City saboreou seus dias restantes de relaxamento em grande estilo. Aproveitando seu tempo de inatividade, Mahomes se entregou ao eletrizante mundo do entretenimento esportivo, encerrando sua pausa com um encontro memorável.

Mahomes, juntamente com numerosos NFL colegas, encontraram consolo no espetáculo emocionante do UFC 300, um evento altamente aguardado e apontado como um dos eventos mais movimentados da promoção até hoje. Entre os confrontos emocionantes, o ex-campeão peso pena Max Holloway roubou os holofotes com uma vitória estrondosa por nocaute sobre o ex-campeão interino dos leves, Justin Gaethje, causando ondas de choque na comunidade do MMA.

‘O momento sagrado de merda de todos os tempos’ – White sobre o nocaute insano de HollowayLAPRESSE

Mahomes também se encontrou com Lionel Messi

Reagindo de maneira distinta, o fim de semana de Mahomes tomou um rumo inesperado quando ele cruzou o caminho de ninguém menos que a lenda do futebol Lionel Messi no Arrowhead Stadium. Em meio aos preparativos para o iminente acampamento de primavera, Mahomes aproveitou a oportunidade para se misturar com a realeza esportiva global.

Messirepresentando o Inter Miami, agraciou o gramado de Kansas City por um MLS confronto contra o Sporting Kansas City, time no qual Mahomes e sua esposa Brittany detêm participações acionárias. Numa reviravolta do destino, o local mudou para o Arrowhead Stadium para acomodar o poder de estrela de Messi, divergindo do estádio habitual do Sporting, o Children’s Mercy Park.

A partida foi emocionante, com o Inter Miami avançando graças à finalização clínica de Messi, antes de finalmente garantir a vitória com um gol tardio de Luis Suarez. Apesar dos grandes esforços do Sporting para salvar o empate, o apito final sinalizou o fim das suas esperanças.

Em meio ao espetáculo esportivo, Chefes o técnico Andy Reid contribuiu para o ambiente repleto de estrelas, agraciando o evento com sua presença.

Enquanto Mahomes se despede de seus dias de descanso, seu encontro com ícones do esporte como Messi e a emoção cheia de adrenalina do UFC 300 ressaltaram a essência de seu tempo de inatividade – uma mistura de relaxamento, camaradagem e um apetite insaciável pelo extraordinário. Com o acampamento de primavera no horizonte, Mahomes retorna ao campo de futebol rejuvenescido, munido de lembranças de um fim de semana repleto de grandeza esportiva.