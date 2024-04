Patrick Mahomes tem um novo ídolo do esporte em Scottie Scheffler: “Ele é bom demais”

Tricampeão do Super Bowl e duas vezes MVP da NFL, Patrick Mahomes tem outros interesses além do futebol, pois é um grande fã de golfe, seguindo O Masters de 2024 no Augusta National, no qual Scottie Scheffler emergiu como vencedor.

Mahomes gostou do Masters e ficou impressionado com o desempenho de Schefflercomo o quarterback do Kansas City Chiefs tuitou em sua conta do Twitter/X o seguinte sobre o desempenho do jogador de golfe no torneio.

Scheffler anteriormente venceu o Masters de 2022 e também levou para casa o The Arnold Palmer Invitational no mês passadoestando em uma corrida dominante no PGA Tour, também atualmente classificado como o jogador de golfe número um no Ranking Mundial Oficial de Golfecargo que ocupa desde março de 2022.

Por que a jaqueta do Masters é verde?

Embora só em 1949, com Sam Snead, os campeões tenham investido num torneio que começou em 1934, a tradição de ver os membros de verde remonta a 1937, quando Clifford Roberts, presidente do Masters, quis identificar mais facilmente o concorrentes do resto dos convidados para facilitar, entre outras coisas, aos empregados de mesa o não depósito das contas nas suas mesas.

Outra lenda menos literária diz que Bobby Jones, numa viagem ao British Royal Liverpool, viu que os capitães da equipa usavam casaco e copiou a ideia.

A peça de roupa, que não é vendida mas não custa mais de 250 euros para ser produzida, tornou-se no artigo mais valorizado do desporto mundial. Que era verde e nenhuma outra cor é porque é a cor das azáleas, a peça mais característica da natureza do Augusta National.