Tele Patriotas da Nova Inglaterra estão se preparando para a vida depois Bill Belichick bloqueando um de seus ativos valiosos após concordar com uma extensão de contrato para Kyle Dugger.

A equipe da AFC East, que se separou Belichick após 23 anos no cargo, iniciaram sua nova era garantindo que ainda haja alguma referência ao seu tempo no cargo, mantendo Escavador.

A equipe da NFL concordou com uma extensão de contrato de quatro anos com Escavador, com valor base de US$ 5,8 milhões, segundo a ESPN. O acordo garantirá Escavador ganha US$ 32 milhões garantidos e pode acabar recebendo US$ 66 milhões.

Escavador já havia recebido uma etiqueta de transição dos Patriots, pela qual ele ganharia US$ 13,8 milhões com a etiqueta. Mas sob os novos termos de seu contrato, ele receberá um aumento para US$ 14,5 milhões.

Escavadorescolhido na segunda rodada de 2020 pelo New England, está entrando em sua quinta temporada depois de se juntar a eles ao deixar a Lenoir-Rhyne University.

Ele jogará sob o comando do novo técnico do time Jerod Mayo para a temporada de 2024 e além. Mayo atuou anteriormente em Equipe técnica defensiva de Belichick e saberá o que Escavador traz para a defesa.

O jogador de 28 anos disputou 61 jogos na temporada regular e vem de uma temporada em que estabeleceu o recorde de sua carreira com 109 tackles. Ele também teve duas interceptações e liderou a defesa do New England ao jogar 98 por cento dos snaps do time.

Qual é a prioridade dos Patriots?

maionese agora pode concentrar seus esforços no recrutamento de um novo quarterback após negociar Mac Jones para o Jacksonville Jaguars em março, durante a entressafra.

E isso significa que eles estarão em busca de um novo candidato para a função de QB, com os Patriots armados com a escolha número 3 no Draft da NFL.

Nova Inglaterra está se reunindo com Drake Maye em Foxborough na sexta-feira e Jayden Daniels na segunda-feira enquanto avaliam seu próximo passador, com um dos Maye ou Daniels espera-se que seja a terceira escolha no Draft.