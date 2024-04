Paul Felder substitui Joe Rogan na equipe de transmissão do UFC 301

Com o UFC 301 chegando ao Brasil na noite de sábado, a equipe de transmissão parece um pouco diferente do normal, com Joe Rogan tirando a noite de folga.

Rogan não viaja para eventos internacionais, o que abre as portas para Paul Felder ocupar seu lugar na locução colorida do evento carioca.

Felder se junta ao jogador Jon Anik, convocando as lutas ao lado do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier, que é presença constante nas transmissões pay-per-view.

Kayrn Bryant atua como repórter interno, responsável pelas entrevistas nos bastidores do Brasil.

Dirigentes do UFC confirmaram as atribuições da equipe de transmissão para o MMA Fighting na terça-feira.

O UFC 301 acontece no sábado, com o campeão peso mosca Alexandre Pantoja defendendo o título na luta principal contra Steve Erceg. Desde que chegou ao UFC, Erceg está invicto com três vitórias consecutivas, mas dará um passo decisivo na competição contra Pantoja em sua primeira oportunidade de conquistar o ouro no UFC.

Na co-luta principal, a lenda do UFC José Aldo retorna da aposentadoria para enfrentar Jonathan Martinez no peso galo. Aldo lutou pela última vez no UFC em agosto de 2022, quando caiu para Merab Dvalishvili por decisão antes de anunciar sua aposentadoria.

Aldo mudou-se para o boxe para duas lutas em 2023, mas agora ele retorna ao seu antigo reduto, provavelmente para mais uma aparição, com o UFC 301 servindo como a luta final de seu atual contrato com a promoção.

O card principal do UFC 301 começa às 22h ET no pay-per-view, com as preliminares começando às 18h ET.