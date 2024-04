Paulo Costa: Sean Strickland recusou briga comigo, Strickland responde

O ex-desafiante ao título dos médios do UFC, Paulo Costa, disse que Sean Strickland foi uma das duas lutas propostas a ele – e o ex-campeão fez uma jogada inesperada.

Em entrevista ao The Coach e ao The Casual, Costa disse que recentemente lhe ofereceram uma luta com o também ex-desafiante ao título Jared Cannonier. Ele gostou da ideia do confronto, mas seu promotor veio convocando outro adversário: Strickland.

“Adoro a ideia de lutar contra Cannonier, e [the UFC] sugeriu que eu lutasse em junho”, disse Costa. “Mas aí o UFC voltou e disse: ‘Paulo, você enfrenta o Sean Strickland no dia 1º de junho. É uma grande luta. É uma luta divertida, ainda mais divertida que a do Cannonier, eu acho.

“Infelizmente, não sei o que aconteceu – Strickland disse não. Strickland recusou-se a lutar comigo. Foi o que o UFC me disse. Só tenho essa informação do UFC. Acho que a luta seria ótima. Eu adoraria lutar com ele.”

UFC 302 acontece dia 1º de junho no Prudential Center em Newark, NJ

Um representante de Strickland não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do MMA Fighting, mas o ex-campeão postou no Instagram: “Eu nunca digo não… eu digo o quanto”.

Strickland fez campanha para uma revanche com Dricus du Plessis, que o superou no UFC 297 para negar-lhe a primeira defesa de título. O último homem a vencer Strickland foi Cannonier, que venceu o lutador por decisão acirrada no UFC Vegas 66.

Du Plessis entrevistou recentemente seus fãs sobre se uma revanche com Strickland ou uma luta com o rival e ex-campeão Israel Adesanya seria o melhor para sua primeira defesa de título. Du Plessis e Adesanya se cercaram por vários meses e já foram escalados para lutar no UFC 293 antes que uma lesão de Du Plessis cancelasse a data. Strickland substituiu du Plessis e conquistou o título com uma grande reviravolta sobre Adesanya.

Com du Plessis no topo da divisão, as perspectivas de título de Costa melhoraram consideravelmente. Mas se Strickland realmente não lutar com ele, ele poderá ter que seguir outro caminho de volta ao título.